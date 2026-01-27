Nuevo directorio del BCH encontrará $10,309.4 millones en reservas netas

Tegucigalpa, Honduras.- El directorio del Banco Central de Honduras que elija el presidente de la República, Nasry Asfura, encontrará en las cuentas del BCH un histórico saldo de reservas internacionales netas para cubrir las obligaciones exteriores de corto plazo y mantener el costo de la moneda nacional -lempira-. Según las cifras publicadas por el Banco Central, el saldo de las reservas netas asciende a 10,309.4 millones de dólares, equivalente a 6.2 meses de importaciones de bienes y servicios. Cada mes de importaciones es igual a 1,662 millones de dólares mensuales. En cuanto a la devaluación del Tipo de Cambio de Referencia (TCR), el precio de compra del lempira frente al dólar se depreció 99.37 centavos al pasar de 25.3800 a 26.3737 lempiras por dólar, equivalente a 3.91%.

Fuentes técnicas del BCH explican que la acumulación de reservas en 2025 se explica por factores como el mayor ingreso de remesas familiares, las que sumaron 12,212 millones de dólares, y por mayores exportaciones de mercancías general y maquila, alcanzando $12,225.7 millones, destacando el café por los históricos precios en el mercado internacional. Las remesas continúan manteniendo aceptables resultados en 2026, ya que hasta el pasado 15 de enero sumaron 416.7 millones de dólares, con un promedio de $28 millones diarios, mayor que los 347 millones de igual periodo de 2025 ($23 millones al día). En cuanto al café, el precio internacional supera 366 dólares el quintal en la bolsa mercantil de Nueva York. Esas cifras son superiores a los saldos de reservas netas en los últimos 15 años. En enero de 2010, el Banco Central registró 2,719.3 millones de dólares, en enero de 2014 sumaron $3,516.5 millones, en enero de 2018 ascendieron a $4,853.1 millones (5.1 meses de importaciones) y en 2022 alcanzaron $8,530.8 millones (6.9 meses de importaciones).