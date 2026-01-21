El sector público erogó L376,443 millones en salarios de 2022-2025

Tegucigalpa, Honduras.-La partida de servicios personales -sueldos y salarios- de la administración pública creció de forma constante en los últimos cuatro años. Así lo indican reportes brindados por la Secretaría de Finanzas (Sefin). Agrega que en 2022 se erogaron 81,139.4 millones de lempiras, aumentando a L88,281.9 millones en 2023. Para 2024 la masa salarial ascendió a 98,294.6 millones de lempiras y en 2025, de acuerdo con cifras preliminares de la Sefin, se erogaron L108,728.1 millones.

En total, la partida de servicios personales sumó 376,443.1 millones de lempiras en los últimos cuatro años. Fuentes técnicas de la Secretaría de Finanzas explican que el crecimiento de las remuneraciones se explica por factores como los ajustes anuales aprobados a los servidores públicos y el incremento de plazas en la administración de la presidenta Xiomara Castro. La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revela que en 2021 el número de asalariados públicos en Honduras era de 237,126. No obstante, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de Honduras (ENIGH) 2023-2024 revela que los empleados del sector público sumaron 285,995. Lo anterior significa 48,896 plazas de incremento. Los entrevistados sostienen que la situación de las finanzas públicas no impactó en la contratación de más personal y en los ajustes salariales.

