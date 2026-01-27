Nuevo gobierno recibe cartera de inversión pública por $3,000 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El programa de inversión pública de Honduras tiene en el financiamiento externo su principal fuente de ingresos. No obstante, en los últimos años la ejecución no reflejó la necesidad que tenía el país en de proyectos prioritarios para su desarrollo. Un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin), al que tuvo acceso EL HERALDO, indica que el monto contratado para inversión pública asciende a 4,135.5 millones de dólares. Sin embargo, los desembolsos acumulados suman 1,185.4 millones de dólares, equivalente a 28.66%. Lo disponible en la cartera de inversión pública asciende a 2,953.8 millones de dólares. El saldo de la cartera aumentará porque el Congreso Nacional no aprobó proyectos de inversión financiados por organismos como la Corporación Andina de Fomento (CAF).

La CAF es el último acreedor externo de Honduras y hasta el momento ha desembolsado 110 millones de dólares, de los que no se ha utilizado un tan solo dólar, de una aprobación de 190 millones de dólares. Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), indica que acelerar la ejecución de los fondos externos en la cartera de inversión pública es clave para el nuevo gobierno del presidente de la República, Nasry Asfura. Agrega que es oportuno que el gobierno revise las fuentes de financiamiento porque hay líneas de crédito que son onerosas para las finanzas públicas. Sostiene que se necesitan funcionarios diligentes en instituciones como la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), entre otras dependencias públicas.