Congreso Nacional extiende por cinco años el Régimen de Importación Temporal

Tegucigalpa, Honduras.- Como primer decreto aprobado por el Congreso Nacional para el período 2026-2030, el Congreso Nacional, los parlamentarios, resolvieron ampliar por cinco períodos fiscales la vigencia de los beneficios e incentivos tributarios otorgados a las empresas acogidas al Régimen de Importación Temporal (RIT).
Durante la sesión legislativa, Zambrano justificó la medida señalando que se trata de un proyecto urgente para evitar una mayor afectación laboral en sectores como el café, banano, melón, aceite de palma, camarón, frutas y vegetales, rubros que —según afirmó— han perdido alrededor de 15 mil empleos en los últimos cuatro años como consecuencia de políticas públicas equivocadas.
“Estos rubros generan 125 empresas que están bajo el RIT, con 47 mil empleos directos y en este momento están en riesgo de perderse por no haber tenido la voluntad política de venir a este Congreso cuando nosotros solicitamos que sesionaramos para aprobar esto”, expresó el presidente del Legislativo.
El titular del Congreso insistió en que la ampliación del régimen busca enviar un mensaje de respaldo a los trabajadores y al sector productivo. “Hoy le decimos a estos 47 mil hondureños que existe un Congreso que va a proteger el empleo, la inversión y garantizará la seguridad jurídica al que invierte, al que arriesga, al que le apuesta a Honduras”, afirmó.
Zambrano también dirigió un mensaje al sector privado, al asegurar que el Congreso respaldará la ampliación del RIT y garantizará el respeto a la inversión y la propiedad privada. “El Congreso los va a apoyar para ampliar el RIT, porque vamos a respetar al milímetro la inversión, la seguridad jurídica y la propiedad privada”, sostuvo.
En ese mismo, exhortó a los empresarios a incrementar su inversión en el país. “Ayúdennos a generar más empleo en el país, porque desde este Congreso, más con el gobierno de Papi que mañana sancionará este decreto, les pido que inviertan más, no tengan miedo, no se lleven el dinero afuera del país, aquí les vamos a cuidar su inversión porque no vamos a atentar contra la propiedad privada”, concluyó.
Durante la discusión, el diputado del Partido Liberal por Cortés, Marlon Lara, expuso cifras sobre el impacto laboral de los sectores vinculados al RIT. Según los datos presentados, el sector café genera entre 1.2 y 1.7 millones de empleos directos e indirectos; el banano alrededor de 9 mil; el melón 15 mil; el camarón 25 mil; y el aceite de palma 42 mil empleos directos y 126 mil indirectos.
El informe del RIT correspondiente a 2023 detalla que el régimen agrupa a 125 empresas, con 46 mil 780 empleos directos, más de 10 mil millones de lempiras pagados en salarios y beneficios, exportaciones por 44 mil 185 millones de lempiras a Zonas Libres (ZOLI), 3 mil 386 millones en actividades de subcontratación y 12 mil 421 millones de lempiras en importaciones.