Nasry Asfura asumirá la presidencia sin el reconocimiento de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asumirá el poder este martes -27 de enero- en sustitución de Xiomara Castro, la primera mujer del país en llegar a la Presidencia, arropada con la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre), y que no lo reconoce como su sucesor. Asfura prestará juramento en una ceremonia sencilla que se celebrará en la sede del Parlamento, en Tegucigalpa, sin la presencia de presidentes de otros países, por razones de austeridad, según reiteró el domingo el nuevo mandatario hondureño para el período 2026-2030. La comunidad internacional estará representada en la toma de posesión de Asfura, ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, por los embajadores y titulares de organismos acreditados en Tegucigalpa.

Asfura, de origen palestino y natural de Tegucigalpa, donde nació el 8 de junio de 1958, fue electo presidente de Honduras en los duodécimos comicios generales celebrados en el país desde el retorno a la democracia en 1980, tras casi dos décadas de regímenes militares. El nuevo mandatario, quien a tres días de las elecciones del 30 de noviembre recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera un Partido Nacional que vuelve al poder después de tres periodos consecutivos, entre 2010 y 2022, que fueron salpicados por denuncias de corrupción y narcotráfico, los últimos ocho años con Juan Orlando Hernández como gobernante. El segundo período de Hernández fue marcado por su reelección como presidente, aún cuando la Constitución de la República no lo permite bajo ninguna modalidad, y su extradición en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, que fueron interrumpidos el pasado 1 de diciembre por un indulto que le concedió Trump.

Apoyo de EEUU e Israel