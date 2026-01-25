¿Cuándo, a qué hora y dónde será la toma de posesión de Nasry Asfura?

Tegucigalpa, Honduras.– Nasry “Tito” Asfura Zablah, más conocido como “Papi a la Orden”, tomará posesión este martes 27 de enero como presidente de Honduras para el período 2026-2030.

De acuerdo con el cronograma establecido, Asfura deberá asumir el cargo en una ceremonia de investidura.

No obstante, el evento no se realizará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, como ha sido tradición, sino en el Congreso Nacional (CN), según confirmó su equipo de trabajo.

El equipo de Tito Asfura, como también se le conoce, confirmó que la sesión del Congreso Nacional en la que el presidente será investido comenzará a las 8:40 de la mañana y la juramentación, como tal, iniciará a las 9:00 am.

De igual manera, al ser un acto bastante sencillo, se informó que todo el protocolo de la toma de posesión terminará a las 10:00 de la mañana por tarde.

El equipo del presidente electo aseguró que la ceremonia se desarrollará bajo “los más estrictos principios de austeridad y moderación económica”, por lo que no se prevé un acto ostentoso como ha ocurrido en el caso de los últimos mandatarios hondureños.

Mediante un comunicado, la oficina de Asfura informó que la ceremonia se realizará con el acompañamiento de los “Excelentísimos y Honorables Jefes de Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales acreditados ante el pueblo y el gobierno de Honduras”, es decir, en esta investidura no habrá invitados internacionales, como es costumbre.