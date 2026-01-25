De la venta del avión a la segunda vuelta: las propuestas tras primera sesión del CN

Entre las primeras iniciativas figuró la del diputado nacionalista, Eder Mejía, quien propuso autorizar la venta inmediata del avión presidencial. Según su propuesta, el decreto busca que los fondos obtenidos se destinen al abastecimiento de medicamentos y programas de servicio social.

Tegucigalpa, Honduras.- La primera sesión tras la instalación de la legislatura en el Congreso Nacional inició este domingo 25 de enero con una "artillería" de proyectos de ley por parte del pleno integrado por las diferentes bancadas.

Por su parte, el diputado por el Partido Liberal, José Rolando Sabillón Muñoz, propuso una iniciativa de ley para gestionar la pavimentación de la carretera de Santa Bárbara.

El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, puso sobre la mesa la Ley de Trabajo Parcial. Según su propuesta, el objetivo es dinamizar el empleo, especialmente para los jóvenes y en la zona norte del país.

A las iniciativas se sumó la del diputado nacionalista, Milton Oseguera, quien propuso la construcción de cuatro carriles en la CA-5, a la altura de Yoro.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, el legislador liberal por Choluteca, Yuri Sabas, presentó una iniciativa para reformar la ley electoral con la segunda vuelta, articulo 236.

El parlamentario Kilvett Bertrand, presentó un proyecto para liquidar la mora quirúrgica. Su propuesta es una alianza estratégica: usar la capacidad instalada de los hospitales privados para operar a pacientes del sistema público con financiamiento del Estado.

De su lado, el liberalista Mario Segura, propuso un paquete de amnistías. La iniciativa contempla un perdón en multas y recargos para tributos municipales, energía eléctrica, matrículas vehiculares, telecomunicaciones (Hondutel), Sanaa y multas tributarias generales.

Erika Urtecho propuso la apertura de centros regionales de la UNAH en todos los departamentos del país para descentralizar el conocimiento, mientras que Cherly Cálix introdujo la Ley del Régimen Laboral del Teletrabajo, buscando modernizar las relaciones laborales ante las nuevas realidades tecnológicas.

El diputado por el Partido Nacional, Erik José Alvarado, presentó una iniciativa para declarar estado de emergencia en la red vial en Honduras, buscando contratar de forma directa a empresas para obras de habilitación y pavimentación.

Ante la avalancha de decretos, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que los debates en el Hemiciclo Legislativo se retomarán este lunes 26 de enero.

Zambrano detalló que la comisión que verá los seis decretos de emergencia deberá reunirse el lunes a las 7:00 de la mañana y los dictámenes deberán estar listos a las 10:00 a.m..

Cabe mencionar que la comisión está integrada por los diputados: Mario Pérez (presidente), Rumy Bueso (vicepresidente), Lenín Valeriano (secretario), Alejandra Vallecillo, German Altamirano, Roberto Consenza y Adolfo Ráquel.