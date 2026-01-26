¿Cuáles fueron las 10 promesas de campaña que Xiomara Castro no pudo cumplir en su gobierno? Hoy 26 de enero es el último día de mandato de Castro Sarmiento y quedaron pendientes varios temas, estos son:
Xiomara Castro hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta en la historia de Honduras, ganando las elecciones de 2021 con 1,716,793 votos frente a los 1,240,260 que logró Nasry Asfura del Partido Nacional.
Venta del avión presidencial: En campaña dijo que lo vendería, pero terminó siendo traspasado a las Fuerzas Armadas. En agosto de 2025, EL HERALDO confirmó en exclusiva que el avión no iba a ser vendido. "El avión efectivamente se pintó en los colores de las Fuerzas Armadas y no se va a vender. Pasa a ser un avión más de la flota de la Fuerza Aérea Hondureña", confirmó el entonces viceministro de Defensa, Orlando Garner.
CICIH: La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) fue una bandera de campaña de la mandataria. Sin embargo, durante la negociación con Naciones Unidas, el gobierno no aceptó todo lo que el órgano supranacional propuso para tener una CICIH independiente.
Centro Cívico Gubernamental (CCG): En campaña, la presidenta dijo que iba a convertir el CCG en "un hospital y de los más modernos de Centroamérica". Sin embargo, al llegar al poder se dio cuenta de que esto no era posible. Expertos detallan que el CCG no puede acoger un hospital.
Valor del lempira ante el dólar: En su campaña y durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, Xiomara Castro cuestionó muchas veces que el cambio del lempira ante el dólar era de 24, diciendo que había que parar eso. No obstante, en mayo del 2025 el cambio superó la barrera de L26.0354 y ha seguido a la alza.
Peajes: Quitar los peajes también fue otra promesa de campaña, algo que no se dio. Ya estando en el poder se detalló que el contrato con la concesionaria lo impedía y lo que se hizo es frenar los aumentos a la tarifa cada año. Será el nuevo gobierno de Nasry Asfura quien deberá seguir negociando la tarifa.
Cuenta del Milenio: Durante el primer año de gobierno, funcionarios como Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) dijo: "Creo que vamos a aprobar la evaluación para elegibles a la Cuenta del Milenio", algo que no sucedió. Posteriormente, el actual gobierno achacó la responsabilidad a la metodología de evaluación. Lo que pudieron hacer en 2025 es ser elegibles, pero sin conseguir acceder al compacto de fondos.
Gobierno austero: Castro Sarmiento prometió un gobierno austero, pero eso no se pregonó, ya que muchos de sus funcionarios ganaban más que ella, algunos hasta más de 300 mil lempiras al mes. Ella dio una orden a muchos funcionarios de bajarse sus salarios y que nadie debería ganar más que la mandataria, muchos no hicieron caso.
Tasa de interés: En campaña, la presidenta habló de reducir las tasas de interés en bancos. Sin embargo, con el acuerdo dado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2025 hubo un ajuste a la Tasa de Política Monetaria (TPM) que incrementó las tasas en el sistema bancario. Para vivienda, lo que hizo el gobierno es subsidiar el porcentaje que se incrementó.
Militares a sus cuarteles: Cuando fue oposición, esta fue una frase de Xiomara Castro y de todo Libre, de enviar a los militares a sus cuarteles. Ya en el poder, los convirtieron en sus aliados y a varios de ellos se les designó en puestos dentro del gabinete, como a José Jorge Fortín y a Roosevelt Hernández.