Las 10 promesas de campaña que Xiomara Castro no pudo cumplir en su gobierno

Venta del avión presidencial: En campaña dijo que lo vendería, pero terminó siendo traspasado a las Fuerzas Armadas. En agosto de 2025, EL HERALDO confirmó en exclusiva que el avión no iba a ser vendido. "El avión efectivamente se pintó en los colores de las Fuerzas Armadas y no se va a vender. Pasa a ser un avión más de la flota de la Fuerza Aérea Hondureña", confirmó el entonces viceministro de Defensa, Orlando Garner.