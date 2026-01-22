¿Cuánto cubrirá el seguro de depósitos en el sistema financiero nacional?

Tegucigalpa, Honduras.- El Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) debe ajustar cada año la suma máxima garantizada por depositante y por institución supervisada, mecanismo que se aplica desde 2001 en el sistema financiero de Honduras.

Según el artículo 30 de la Ley de Seguro de Depósitos (Decreto 53-2001, publicado en La Gaceta 29,490 del 30 de mayo de 2001), se establece que la suma máxima garantizada es de 150,000 lempiras, la que se ajusta cada año al tipo de cambio de venta registrada por el Banco Central de Honduras (BCH), al cierre del ejercicio fiscal anterior, cantidad equivalente en base al tipo de cambio vigente a esa fecha y que dio como resultado un valor de 9,632.92 dólares.

Agrega que el monto base (9,632.92 dólares) se estableció para cada año siguiente y la suma máxima asegurada resulta de multiplicar este valor en dólares por el tipo de cambio de venta vigente al 31 de diciembre del año anterior.

En ese sentido, el BCH registró el tipo de cambio del dólar en L26.3737 por dólar, siendo el tipo de cambio de referencia (TCR), más una comisión de hasta un 0.5%, que da como resultado el precio de venta en L26.5056 por dólar.

Tomando como referencia esos valores, la suma máxima asegurada para 2026 será de 255,326 lempiras, lo que deberá ser anunciado en los próximos días por el Fosede a las instituciones financieras supervisadas.

Respecto al monto aprobado para 2025, que fue de 245,715 lempiras, se reportará un aumento interanual de L9,611, lo que se explica por la devaluación del TCR en la subasta de divisas del Banco Central.

Un informe del Fondo de Seguro de Depósitos indica que entre 2001 y 2025, la cantidad máxima asegurada se incrementó de 150,000 a 245,715 lempiras, equivalente a L95,715 y 63.81% acumulado.

Datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) revelan que en el sistema financiero tiene 11,065,145 cuentas de ahorro a noviembre de 2025, con un saldo de 346,253 millones de lempiras, de las que 10,742,522 (97.08% del total) tienen hasta L200,000 en saldo.

Además, se registran 571,259 cuentas de depósitos a la vista con 109,104 millones de lempiras en saldo y 113,177 cuentas a término (certificados de depósito) con un saldo de L272,215.9 millones.

Según el Decreto 53-2001, el seguro de depósitos es un sistema de protección al ahorro, para garantizar la restitución de los depósitos en dinero efectuados por el público en los bancos privados, en las asociaciones de ahorro y préstamo y en las sociedades financieras autorizadas por la CNBS que hayan sido declaradas en liquidación forzosa, de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero (Decreto 129-2004).

En Honduras operan 15 bancos privados y se incrementará a 16 con la incorporación de Bancofisa, así como nueve sociedades financieras.