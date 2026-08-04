Stephie Morel, Miss Cortés que combina experiencia, preparación y belleza rumbo a Miss Honduras 2026

Con experiencia internacional, una sólida formación académica y una destacada trayectoria en el modelaje, Stephie Alexandra Morel llega a Miss Honduras 2026 como una de las aspirantes más fuertes para representar al país en Miss Mundo. ¿Usted ya la conoce? Aquí los detalles
Stephie Morel es uno de los perfiles más fuertes para convertirse en Miss Honduras Universo 2026. A sus 22 años, la talentosa joven destaca por su trayectoria en el mundo del modelaje, pero también por su empeño en crecer académicamente. Conozca a la Miss Cortés que lucha por conquistar la corona.
No es la primera vez que Stephie Morel participa en un certamen de belleza. En más de una ocasión ha representado a Honduras en competencias internacionales y ahora busca convertirse en Miss Honduras para representar al país en Miss Mundo.
Morel ha estado muy cerca de conquistar la corona de Miss Honduras. En 2023 fue segunda finalista en el certamen en el que Zu Clemente se coronó como ganadora.
Tras obtener el segundo lugar en Miss Honduras hace dos años, la talentosa joven fue coronada como Miss Supranational Honduras 2024, lo que le permitió representar al país en Polonia.
Durante su participación en Miss Supranational Honduras 2024, en el concurso internacional la hondureña logró ingresar al top 24, convirtiéndose en la única concursante centroamericana en alcanzar esa posición.
En el ámbito académico, es pasante de la carrera de Ciencias Jurídicas en una universidad privada. Además, domina dos idiomas: español e inglés.
Ahora, la talentosa joven sueña con conquistar la corona de Miss Honduras 2026, luego de haber sido elegida como Miss Cortés, para representar al país en Miss Mundo 2026.
Además de ser una destacada modelo con experiencia en certámenes internacionales, también es voluntaria y defensora de los derechos de la mujer. Alrededor de los 18 años, la joven empezó a participar en concursos de belleza.
Morel cuenta con el respaldo de una sólida trayectoria, una preparación académica destacada y una belleza que no pasa desapercibida. Mide 1.83 metros, posee un rostro armonioso y una figura esbelta.
En redes sociales, la joven asegura que es "hija de padres inmigrantes, creció junto a su abuela y sus hermanos, encontrando en su familia la inspiración para construir un camino basado en el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia".
Originaria de Choloma, Cortés, Stephie Morel tiene apenas 22 años y ya se perfila como una de las grandes favoritas para coronarse como Miss Honduras 2026.