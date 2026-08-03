Raúl de Molina revela un delicado deterioro en su salud: "No tengo buenas noticias"

El presentador cubano Raúl de Molina confirmó, durante una transmisión de "El Gordo y la Flaca", que perdió cerca del 80% de su capacidad auditiva. El dato llegó tras una consulta médica a la que no había acudido en cuatro años.
"No tengo buenas noticias porque fui al doctor del oído y me dice que he perdido el 80 y pico por ciento de lo que yo oigo", contó el presentador ante las cámaras, con el tono directo que lo caracteriza desde hace casi tres décadas frente al público hispano.
De acuerdo con lo que compartió el propio conductor, el desgaste no golpea por igual a ambos oídos.
En uno conserva apenas un 18% de capacidad, mientras que en el otro la cifra ronda el 10%.
Según sus palabras, la condición no apareció de un día para otro. "Lo tengo hace años y se ha puesto peor en los últimos años", explicó, reconociendo que el deterioro avanzó de forma silenciosa hasta volverse imposible de ignorar.
Ese avance ya afecta su vida cotidiana. El presentador contó que su esposa suele reprenderlo con humor porque no responde cuando alguien le habla en espacios públicos.
"Te están gritando aquí en el aeropuerto y tú no oyes a la gente", le reclama ella, según relató De Molina.
El propio conductor admitió que su mayor dificultad surge en ambientes ruidosos, como restaurantes llenos de comensales conversando al mismo tiempo, aunque asegura que en un entorno tranquilo y de frente puede seguir una conversación sin problema.
Ante ese panorama, los especialistas le plantearon la opción de un implante coclear, un dispositivo diseñado para personas con pérdida auditiva severa que se coloca mediante cirugía y trabaja junto a un procesador externo.
Actualmente, De Molina utiliza auxiliares auditivos, pero según explicó, ya no ofrecen el mismo resultado que antes.