De $1,267.7 millones fue el crecimiento de las RIN al 18 de junio 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El dinamismo de las remesas familiares junto al desempeño favorable de los principales productos de exportación han influido en el crecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Desde finales de 2025 al 18 de junio pasado estos activos financieros sumaron 11,486.8 millones de dólares, reflejando un alza acumulada de $1,267.7 millones, verificó EL HERALDO de conformidad a cifras publicadas por el Banco Central de Honduras (BCH).

Lo anterior equivale a una cobertura de 6.6 meses de importaciones de bienes y servicios.

El saldo inicial de las RIN durante este período fue de 10,219.1 millones de dólares.

En el Programa Monetario 2026-2027 se proyectó que la cobertura del monto de activos de reservas en poder del BCH oscilará entre igual o mayor a cinco meses de importaciones en ambos años, pero se ha superado esa estimación y logrado saldos históricos en lo que va de este año.

Un mayor nivel de RIN permite a Honduras estar mejor preparada para enfrentar choques económicos externos, coincidieron analistas consultados por este rotativo.