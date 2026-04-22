BCH acumula $1,005.5 millones en reservas desde el pasado 27 de enero

La acumulación de reservas en ese periodo fue de 1,005.8 millones de dólares. Lo anterior impulsó la cobertura de importaciones de bienes y servicios al pasar de 6.2 a 6.8 meses. Cada mes de importación es equivalente a 1,663.4 millones de dólares.

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras ( BCH ) registra una fuerte acumulación de reservas internacionales netas entre el 27 de enero y el 20 de abril de 2026. Así lo confirma un informe oficial al que tuvo acceso EL HERALDO, el que revela que en ese periodo el saldo de las reservas aumentó de 10,305.8 a 11,311.3 millones de dólares.

Ese impacto se ha visto reflejado en las variaciones acumuladas de reservas monetarias, sumando 72.1 millones de dólares entre el 27 de enero al 2 de febrero de 2026, y que cada semana ha mostrado incrementos hasta llegar a $1,005.5 millones.

Entre los datos relevantes del informe oficial destaca la acumulación semanal de reservas (al lunes de cada semana), sobresaliendo la del 23 de marzo cuando se registraron 219.1 millones de dólares, seguida de la del 20 de abril con $133.5 millones y de la del 6 de abril con $127.3 millones.

De acuerdo con el resumen semanal de indicadores del sistema financiero que publica el Banco Central, las principales fuentes de ingreso de divisas a la economía hondureña son las remesas familiares con 3,316 millones de dólares entre el 1 de enero y el 9 de abril de 2026, seguido del café con $1,165.7 millones.

Las cifras acumuladas del 27 de enero al 20 de abril de 2026 (1,005.5 millones de dólares) son mejores que las registradas en el periodo 23 de enero al 24 de abril del año pasado cuando las reservas internacionales netas pasaron de 7,882.8 a 8,792.7 millones de dólares, equivalente a $909.9 millones.

En 2025, la acumulación de reservas monetarias aumentó en 2,256.6 millones de dólares al pasar de $7,962.5 a $10,219.1 millones. La meta indicativa de reservas del BCH es igual a cinco o más meses de importaciones de bienes y servicios, o sea $8,317 millones. El parámetro internacional de reservas es igual a una cobertura de tres meses de importaciones.