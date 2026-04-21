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Sin posibilidad de reparación: Lesión que sufrió estudiante de la UNAH en protesta

Axel Josué Medina Castellanos sufrió una lesión irreversible durante enfrentamientos en las cercanías del Congreso Nacional, según informó el Frente de Reforma Universitaria

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 21:57
Sin posibilidad de reparación: Lesión que sufrió estudiante de la UNAH en protesta

Los estudiantes protestaban ante un supuesto recorte al presupuesto de la UNAH.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Una autoevisceración traumática sin posibilidad de reparación fue la grave lesión que sufrió el estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Axel Josué Medina Castellanos, durante una protesta que derivó en disturbios.

De acuerdo con el Frente de Reforma Universitaria (FRU), el daño ocular fue irreversible, lo que provocó la pérdida total de su ojo izquierdo tras resultar herido en medio del enfrentamiento entre estudiantes y agentes policiales.

La manifestación, que en un inicio se desarrollaba de forma pacífica, se tornó violenta en las inmediaciones del Congreso Nacional (CN), cuando se registraron choques entre los participantes y las fuerzas de seguridad.

Universitario pierde un ojo tras protestas en el CN por presupuesto de la UNAH

Los estudiantes protestaban ante un supuesto recorte al presupuesto de la UNAH.

Sin embargo, horas antes de los incidentes, el rector Odir Fernández había confirmado que no se reducirían los fondos destinados a la institución, tras reunirse con autoridades de la Secretaría de Finanzas y la Comisión de Presupuesto.

Medina fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó la pérdida de su ojo, a raíz de la severa lesión sufrida durante los disturbios.

Disturbios tras protesta de estudiantes de la UNAH en el Congreso Nacional

Familiares y compañeros del joven han solicitado, en repetidas ocaciones, que se investigue el hecho y se haga justicia ante la pérdida irreversible del joven.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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