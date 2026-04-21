Sin posibilidad de reparación: Lesión que sufrió estudiante de la UNAH en protesta

Tegucigalpa, Honduras.- Una autoevisceración traumática sin posibilidad de reparación fue la grave lesión que sufrió el estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Axel Josué Medina Castellanos, durante una protesta que derivó en disturbios.

De acuerdo con el Frente de Reforma Universitaria (FRU), el daño ocular fue irreversible, lo que provocó la pérdida total de su ojo izquierdo tras resultar herido en medio del enfrentamiento entre estudiantes y agentes policiales.

La manifestación, que en un inicio se desarrollaba de forma pacífica, se tornó violenta en las inmediaciones del Congreso Nacional (CN), cuando se registraron choques entre los participantes y las fuerzas de seguridad.