Agresiones sexuales y maltrato: investigan casa hogar “El Refugio” en Choloma

El Ministerio Público (MP) ejecutó la captura de cuatro personas señaladas por su presunta vinculación en delitos cometidos contra menores de edad en la casa hogar “El Refugio”, ubicada en el municipio de Choloma.
Entre los detenidos figura el director del centro, Christof Oliver Wittwer -de origen suizo-, junto a su pareja Petrona Betulia Bautista Pineda.
También se capturó a la psicóloga Fanny Mariel Tábora Paredes y el profesor Jimmy Emanuel Romero Mejía, quienes eran parte del equipo que manejaba el centro.
A los imputados se les supone responsables de delitos como agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución.
Las investigaciones iniciaron tras la presentación de una denuncia que alertaba sobre conductas inapropiadas dentro del albergue.
A partir de ello, el pasado 15 de abril las autoridades realizaron allanamientos, inspecciones, toma de declaraciones y evaluaciones físicas y psicológicas a los menores afectados.
De acuerdo con el informe preliminar, estas diligencias permitieron constatar indicios de los hechos denunciados, lo que derivó en las capturas.
Tras el operativo, los menores que permanecían en el centro quedaron bajo la tutela de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia /SENAF).
Además, la institución asumió el control de la casa hogar para garantizar su protección.
Los detenidos serán remitidos ante el juzgado competente en Choloma, donde enfrentarán el proceso judicial correspondiente.
Hasta el momento, no se ha brindado mayor información sobre los avances de la investigación.
No obstante, el Ministerio Público aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer los hechos.