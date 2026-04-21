Conadeh pide investigar hechos violentos en protestas frente al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados en las inmediaciones del Congreso Nacional (CN) ayer lunes -20 de abril- y exhortó a una pronta investigación para esclarecer lo ocurrido. Los incidentes se produjeron en una protesta por el presupuesto asignado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Los estudiantes exigían que no hubiera una reducción, pese a que ya había sido desactivado horas antes de los disturbios. Durante la manifestación, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Como resultado, un estudiante de la carrera de Trabajo Social de la UNAH perdió su ojo izquierdo.

A través de un comunicado oficial, la titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, señaló que "el deber estatal no se agota en preservar el orden público, sino que comprende también la obligación de prevenir vulneraciones a derechos humanos". "Proteger a las personas participantes y asegurar que cualquier actuación de los cuerpos de seguridad sea compatible con los estándares nacionales e internacionales aplicables al uso proporcional de la fuerza", agregó. Asimismo, manifestó especial preocupación por el caso de Axel Josué Medina Castellanos, quien resultó gravemente herido durante los disturbios, perdiendo su ojo izquierdo. En ese sentido, instó a realizar una investigación diligente que permita identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho. El comunicado también recomienda a las autoridades de seguridad abstenerse de emplear fuerza excesiva durante protestas y actuar conforme a los principios establecidos en materia de derechos humanos.