¿Quién es el estudiante de la UNAH que perdió un ojo durante protesta en el Congreso?

El pasado lunes 20 de abril, un estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) perdió un ojo tras una protesta derivada de presuntas amenazas de recorte al presupuesto de la institución. La acción terminó en un enfrentamiento entre los universitarios y agentes de la Policía Nacional y la Policía Militar. ¿Quién es el joven que resultó afectado? Aquí los detalles.