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¿Quién es el estudiante de la UNAH que perdió un ojo durante protesta en el Congreso?

El universitario Axel Medina perdió la vista en su ojo izquierdo tras una batalla campal en el Congreso. Estudiantes denunciarán ante el Ministerio Público

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 12:50
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El pasado lunes 20 de abril, un estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) perdió un ojo tras una protesta derivada de presuntas amenazas de recorte al presupuesto de la institución. La acción terminó en un enfrentamiento entre los universitarios y agentes de la Policía Nacional y la Policía Militar. ¿Quién es el joven que resultó afectado? Aquí los detalles.

Foto: redes sociales
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El joven que perdió su ojo izquierdo fue identificado como Axel Josué Medina, estudiante de la máxima casa de estudios que figura como presidente de Trabajo Social.

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De acuerdo con el reporte preliminar, el joven fue alcanzado por una bala de goma mientras las autoridades intentaban contrarrestar la protesta que se originó en los bajos del Congreso Nacional.

 Foto: EL HERALDO
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"Se sufrió de disparos de balas de goma, es ahí donde el compañero Alex Medina sufrió el impacto de una de estas balas en su ojo izquierdo", manifestó Andy Moncada, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

 Foto: EL HERALDO
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Tras el impacto, el joven fue trasladado de emergencia hacia el Hospital Escuela, donde presuntamente habría sido "sometido a una enucleación" (extirpación del globo ocular).

Foto: redes sociales
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"En horas de la noche nos comunicaron lamentablemente que perdió su ojo izquierdo", afirmó el presidente de la FEU. El hecho ha generado una profunda indignación entre el estudiantado, especialmente por el contexto en el que ocurrió la protesta.

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Horas antes del incidente, el rector Odir Fernández ya había anunciado que se descartaba cualquier reducción al presupuesto de la UNAH tras una reunión con autoridades de Finanzas.

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Según la versión que se maneja hasta ahora, a pesar de que ya se había descartado el recorte al presupuesto de la UNAH, diputados de Libre "bajaron a decirles que no se había logrado nada", causando que los estudiantes iniciaran la manifestación que rápidamente escaló a violencia.

Foto: redes sociales
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Tras los hechos, los líderes estudiantiles han calificado la acción policial como una medida desproporcionada que cruzó los límites.

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Nosotros como Federación nos vamos a presentar ante el Ministerio Público para presentar una denuncia porque consideramos inconcebible que estos hechos queden así”, sentenció Andy Moncada, remarcando que tomarán acciones legales para deducir responsabilidades.

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De momento, las autoridades policiales no se han pronunciado en torno a la polémica.

 Foto: EL HERALDO
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Familiares, usuarios de redes sociales y militantes de Libre siguen cuestionando el hecho que terminó en tragedia. Mientras tanto, miembros del FRU y la FEU instan a la población a colaborar con el joven que perdió su ojo tras las protestas.

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