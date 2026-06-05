Pagaron rescates y luego perdieron contacto: así fue el secuestro del hijo de exdiputado de Libre

La captura del exdiputado suplente del partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla, revivió el caso del secuestro y desaparición de su hijo, Víctor Hugo Romero Espinoza, un estudiante de Medicina que fue privado de libertad en Copán y de quien nunca más se volvió a tener noticias pese al pago de rescates millonarios.
El joven desapareció en mayo de 2014 cuando tenía 17 años y cursaba el segundo año de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Según el relato de sus familiares, el universitario se encontraba en una finca cafetalera propiedad de su padre, en el municipio de San Pedro, Copán, cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y se lo llevaron por la fuerza.
Horas después del secuestro, los captores comenzaron a comunicarse con la familia para exigir fuertes cantidades de dinero a cambio de su liberación.
Luz Dariela Espinoza, madre del joven y actual vicealcaldesa de Cucuyagua, relató años después que la familia realizó dos pagos a los secuestradores con la esperanza de recuperar con vida al estudiante. “Pagamos dos rescates y luego perdimos comunicación con los secuestradores, pero mi corazón guarda la esperanza de que esté con vida en algún lugar”, expresó la madre en declaraciones brindadas sobre el caso.
Según la familia, durante los primeros meses recibieron fotografías y videos que confirmaban que Víctor Hugo Romero Espinoza seguía con vida. Incluso, los secuestradores permitieron que la madre realizara preguntas personales para confirmar que efectivamente se trataba del joven. Sin embargo, tras concretarse un segundo pago millonario, nunca volvieron a tener contacto con los responsables ni información sobre el paradero del universitario.
La Unidad Antisecuestros de la Policía desarrolló investigaciones durante varios meses e incluso manejó la hipótesis de que el joven habría sido trasladado hacia la frontera con Guatemala, aunque nunca se confirmó oficialmente su ubicación.
La historia del estudiante desaparecido volvió a tomar relevancia luego de que el Ministerio Público capturara a su padre, el exdiputado Víctor Hugo Romero Chinchilla, acusado de asesinato y tentativa de asesinato en hechos ocurridos en 2018.
Según Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, las investigaciones apuntan a que el crimen por el cual fue detenido el excongresista habría sido motivado por una presunta venganza relacionada con el secuestro de su hijo.
“De acuerdo a las investigaciones preliminares de los fiscales, el diputado considera que una de las personas que tiene la tentativa de homicidio estaría implicada en el secuestro del hijo”, explicó Mora.
Por este caso, Romero Chinchilla fue capturado junto a otras personas señaladas de participar en el asesinato de Mario Josué Chacón Fuentes y en una tentativa de homicidio contra otro ciudadano.