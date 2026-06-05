Pagaron rescates y luego perdieron contacto: así fue el secuestro del hijo de exdiputado de Libre

El joven desapareció en mayo de 2014 cuando tenía 17 años y cursaba el segundo año de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Según el relato de sus familiares, el universitario se encontraba en una finca cafetalera propiedad de su padre, en el municipio de San Pedro, Copán, cuando hombres armados irrumpieron en el lugar y se lo llevaron por la fuerza.