“No le temo a la muerte”: exmagistrado Mario Morazán denuncia amenazas en su contra

Tegucigalpa, Honduras.-El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, Mario Morazán, emitió un pronunciamiento público en el que denunció amenazas contra su vida y responsabilizó a actores que, según afirma, han promovido un clima de hostilidad en su contra.

En su declaración, el exfuncionario expresó su postura frente a la situación que enfrenta: “Amo la vida, pero no le temo a la muerte".

"Le temo a una vida que no sea digna de ser vivida, para mí esa es una en la que no luche por la verdad y los derechos fundamentales, incluidos los derechos civiles y políticos, sin importar las consecuencias”, afirmó en una publicación en Facebook.