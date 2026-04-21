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“No le temo a la muerte”: exmagistrado Mario Morazán denuncia amenazas en su contra

El exfuncionario expresó su postura frente a la situación que enfrenta: “Amo la vida, pero no le temo a la muerte"

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 14:41
“No le temo a la muerte”: exmagistrado Mario Morazán denuncia amenazas en su contra

El exmagistrado Morazán compareció ante el pleno del Legislativo.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, Mario Morazán, emitió un pronunciamiento público en el que denunció amenazas contra su vida y responsabilizó a actores que, según afirma, han promovido un clima de hostilidad en su contra.

En su declaración, el exfuncionario expresó su postura frente a la situación que enfrenta: “Amo la vida, pero no le temo a la muerte".

"Le temo a una vida que no sea digna de ser vivida, para mí esa es una en la que no luche por la verdad y los derechos fundamentales, incluidos los derechos civiles y políticos, sin importar las consecuencias”, afirmó en una publicación en Facebook.

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Morazán también advirtió sobre el aumento del riesgo en su contra, señalando directamente a las autoridades: “Hoy sé que el riesgo de que se materialicen las amenazas contra mi vida se incrementa y el gobierno que facilita algunas condiciones y me expone a otras también lo sabe”.

En ese sentido, responsabilizó a quienes, según su criterio, han contribuido a generar un ambiente adverso: “Responsabilizo a quienes han impulsado y permitido esa apología del odio en mi contra y a sus titiriteros, a quienes también individualizo en una carta que dejo firmada”.

El exmagistrado hizo además referencia a amenazas dirigidas a Marlon Ochoa, "eran ciertas, por él y su familia, hizo bien en proteger su vida”.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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