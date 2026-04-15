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Comisión de juicio político recomienda la destitución de los cuatro funcionarios electorales

El informe de la comisión fue presentado ante el pleno durante la sesión de este miércoles; los denunciados fueron citados para el jueves a la 1:00 pm

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 20:23
Comisión de juicio político recomienda la destitución de los cuatro funcionarios electorales

La comisión presentó ante el pleno el informe tras tres días de reuniones.

 Foto: Marvin Salgado | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 15 de abril, la comisión especial de investigación de juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, detalló que los cuatro funcionarios tendrán oportunidad de defenderse ante el pleno el día jueves 16 de abril a la 1:00 de la tarde.

"Quedan formalmente citados para mañana a la 1:00 de la tarde", reiteró el secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, quien además detalló que la citación también llegará de manera personal a cada uno de los acusados.

"La comisión ha concluido su etapa de investigación y deliberación, hemos tenido un trabajo arduo y quiero felicitar a todos los miembros de la comisión porque todos han colaborado para que este proceso se lleve a cabo con transparencia y con objetividad", dijo la presidenta de la comisión, Tania Pinto, al momento de presentar el informe.

"Hoy voy a hacer entrega de este informe formalmente al secretario del Congreso Nacional, que deberá citar a los denunciados dentro de los próximos cinco días para que tengan el derecho de venir a este pleno a declarar, a hacer uso del derecho de defenderse", afirmó.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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