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Hallan cuerpo semidesnudo y torturado en Santa Bárbara

El cuerpo del hombre fue dejado a un lado de la carretera y tiene visibles signos de tortura. Las autoridades están investigando el caso

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 16:09
Hallan cuerpo semidesnudo y torturado en Santa Bárbara

El cadáver del joven estaba tirado a un lado del camino, junto a una cerca.

 Foto: Cortesía

Santa Bárbara, Honduras.- El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este miércoles con signos de tortura y semidesnudo en la comunidad de El Chile, Protección, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.

Hasta el momento, el fallecido permanece como desconocido, pues los vecinos del sector no lograron identificarlo y tampoco portaba sus documentos.

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Fueron los mismos vecinos de la zona los que alertaron del hallazgo del cadáver del joven, que parece tener entre 20 y 25 años de edad.

Las autoridades llegaron hasta el lugar y taparon el cuerpo con un toldo de plástico negro y acordonaron la escena, a la espera de Medicina Forense para que realizara el levantamiento del cadáver.

Actualmente no se tienen mayores detalles de lo ocurrido, pero las autoridades confirmaron que ya iniciaron con las investigaciones del hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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