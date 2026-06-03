Hallan cuerpo semidesnudo y torturado en Santa Bárbara

Hasta el momento, el fallecido permanece como desconocido, pues los vecinos del sector no lograron identificarlo y tampoco portaba sus documentos.

Santa Bárbara, Honduras.- El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este miércoles con signos de tortura y semidesnudo en la comunidad de El Chile, Protección, Santa Bárbara , en el occidente de Honduras.

Fueron los mismos vecinos de la zona los que alertaron del hallazgo del cadáver del joven, que parece tener entre 20 y 25 años de edad.

Las autoridades llegaron hasta el lugar y taparon el cuerpo con un toldo de plástico negro y acordonaron la escena, a la espera de Medicina Forense para que realizara el levantamiento del cadáver.

Actualmente no se tienen mayores detalles de lo ocurrido, pero las autoridades confirmaron que ya iniciaron con las investigaciones del hecho.