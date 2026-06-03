¡A prepararse! Estos sectores de Honduras no tendrán luz este jueves 4 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados para este jueves 4 de junio en varias zonas del Distrito Central, Nacaome, Peña Blanca, La Lima y Colón. La empresa energética detalló a través de sus boletines oficiales que las interrupciones se deberán a trabajos de mantenimiento de la línea de distribución, Control de vegetación y cambio de aislamiento en algunos circuitos, instalación de esquipo, cambio de estructura dañada y otros. ​​​​​

A continuación el listado completo de lugares en donde no habrá luz durante varias horas, según lo anunciado por la ENEE:

Distrito Central, F.M. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Parte de residencial Las Uvas, residencial El Sauce, parte de colonia Las Hadas, parte de colonia Los Ángeles, colonia Modelo, colonia El Periodista, colonia Lumias, Villa Santa Mónica, residencial Robles, Nacional de Envases, Llanos del Potrero, UCENM, colonia Las Torres, Confitería Venadito, Granitos y Terrazos, Polymer, Prohcosa, Ecohsa, colonia Inestroza, La Voz Evangelica de Honduras H.R.V.C., parte de colonia Santabárbara, parte de predios del Recreo, colonia Modelo, y zonas aledañas. De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Colonia Superación, colonia Gracias a Dios, colonia Espíritu Santo, colonia Santa Cecilia, plantel de Columbus, El Carrizal, colonia Cantarero López, colonia Lincoln, colonia Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, colonia Lomas del Norte, colonia Brisas del Norte, laguna de El Pedregal, zonas aledañas salida del norte, colonia Smith, Jardines de El Carrizal, colonia San Juan Bosco, parte de colonia Nueva Providencia y zonas aledañas, colonia José Duarte # 2, 3, 4, colonia Divino Paraíso, colonia Ulloa, colonia Nueva Capital, colonia Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, colonia José Duarte #1, Nueva Danlí, ciudad del Ángel y Altos de la Laguna.

Nacaome, Valle de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El Tular, Agua Fría, barrio El Jazmín, El Polvo, Nagarejo, Los Comales, bombas de agua de Cerna, La Brea, El Vado, plantas solares, Agua Caliente, Macuelizo, Playa Grande y zonas aledañas.

Peña Blanca de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Taulabé, Bagope, Los Caminos, Santa Cruz, La Joya, Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra, La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerron, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñon, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua, Zacapa, Horconcito, El Mogote, San Jose de Comayagua, La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidambar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza, Meambar, Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de la Pimienta, Siguatepeque (El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito).

La Lima de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.

Colonia Predios del Recreo, colonia Flores de Oriente, colonia Suyapa, campo San Juan, colonia Nuevo San Juan I etapa, colonia Nuevo San Juan II etapa, colonia Nuevo San Juan III etapa, colonia Cruz de Valencia, aldea El Paraiso, aldea Copen, aldea Copen Viejo, aldea Copen Nuevo.

Sabá, Colón de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Sabá, barrio Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, colonia Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, colonia La Castellana, Cholomeña, colonia Suiza, colonia Las Palmas, colonia Palma Real, colonia Pradera I, II, III y IV, colonia La Standar, colonia Bella Vista, colonia Habitat, barrio Colombia, Montefresco, coop. Sabá, Nueva Epoca. Sabá (aldeas): Regadero, Las Golondrinas, Jahuillo, Achiote, Luzon Palmeras, Nueva Esperanza, Palos de Agua, Orica, palos de agua arriba y palos de agua abajo, Asapalsa. Bálsamo Oriental, Brisas de Monga, Tepusteca, Sitraproadasa, El Agricultor, El Cinco.

Sonaguera, Colón de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Isletas, Standar Fruit Co. (empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés).

La Ceiba, Atlántida de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.