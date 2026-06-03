Solo amasijos de hierro: así quedó parte de la rastra tras el accidente en Villa Nueva

La tarde del lunes -1 de junio-, un fatal accidente cobró la vida de ocho personas, entre ellas una menor de edad, luego de que una rastra impactara contra una llantera y varios negocios en Villanueva, Tegucigalpa.
El hecho se registró entre las 12:20 y 1:00 de la tarde, cuando el vehículo de carga pesada presuntamente perdió el control de los frenos y se estrelló, dejando varias casas y negocios destruidos.
Un video captado por una cámara de seguridad mostró cómo la volqueta provocó el mortal accidente, dejando a varias personas atrapadas entre las piedras y la rastra.
Tras el impacto, la rastra se prendió fuego, lo que provocó que el conductor de la unidad de carga pesada muriera carbonizado.
Luego de horas de trabajo por parte del Cuerpo de Bomberos para rescatar a las víctimas, se contabilizó un total de ocho fallecidos, además de cuantiosas pérdidas en negocios de la zona.
Los restos fueron recogidos por la maquinaria municipal, mientras que la rastra fue trasladada a los predios del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
En fotos se observa el cabezal de la rastra convertido en un amasijo de hierro; en algunas de las llantas únicamente quedaron los rines, mientras que la parte trasera quedó casi intacta.
Los cuerpos de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares, quienes la mañana de este miércoles les dieron sepultura.
La parte frontal de la rastra quedó totalmente destruida, la cual servirá para que las autoridades investiguen las causas que habrían provocado el accidente y confirmen si se trataba de una falla en los frenos.
Además de sus seres queridos, algunas de estas familias perdieron sus negocios en el fuerte incendio, por lo que el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró que brindará apoyo a los afectados por esta tragedia.