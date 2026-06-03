Llegó a su casa y la apuñaló "por envidia": Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez

Familiares de Dayana Sánchez, asesinada en La Ceiba, ya identificaron a la vecina que presuntamente le quitó la vida a la joven de 23 años dentro de su propia casa. Su muerte se reportó el pasado martes 2 de junio.
En la fotografía figura la sospechosa de haber asesinado a la joven de 23 años. Se trata de Riccy Mabel Figueroa, según confirmó la hermana gemela de la víctima.
Medios locales de La Ceiba informaron que Riccy habría apuñalado por la espalda a Dayana Sánchez, quien, pese a haber sido trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.
La hermana gemela de la víctima relató que Riccy ya había tenido problemas con Dayana y que le quitó la vida "por envidia".
Hasta el momento, las autoridades no han dado con el paradero de Riccy. Trascendió que se dio a la fuga tras haber apuñalado a la joven de 23 años.
El hecho ocurrió en la colonia Pineda de La Ceiba. Dos albañiles que se encontraban en el lugar presenciaron lo ocurrido y separaron a Riccy de Dayana.
Tras ser apuñalada, la joven fue trasladada al Hospital General de Atlántida; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Familiares aseguran que la sospechosa llegó hasta la vivienda de la joven. Según relataron, días antes ambas habían sostenido una discusión y posteriormente la atacó por la espalda.
"Tenía una riña desde hace varios días", contó la hermana de Dayana. Además, agregó: "Fue por egoísmo, por envidia. Ella siempre peleaba y hablaba mal de mi hermana".
"Quiero que la agarren, quiero justicia, que pague por lo que hizo", manifestó la hermana de la joven.