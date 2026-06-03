  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Llegó a su casa y la apuñaló "por envidia": Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez

Como Riccy Mabel Figueroa fue identificada la joven que supuestamente apuñaló a Dayana Sánchez "por envidia" en La Ceiba, según la hermana de la víctima

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 15:06
Llegó a su casa y la apuñaló por envidia: Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez
1 de 10

Familiares de Dayana Sánchez, asesinada en La Ceiba, ya identificaron a la vecina que presuntamente le quitó la vida a la joven de 23 años dentro de su propia casa. Su muerte se reportó el pasado martes 2 de junio.

 Foto: Redes sociales
Llegó a su casa y la apuñaló por envidia: Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez
2 de 10

En la fotografía figura la sospechosa de haber asesinado a la joven de 23 años. Se trata de Riccy Mabel Figueroa, según confirmó la hermana gemela de la víctima.

 Foto: Redes sociales
Llegó a su casa y la apuñaló por envidia: Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez
3 de 10

Medios locales de La Ceiba informaron que Riccy habría apuñalado por la espalda a Dayana Sánchez, quien, pese a haber sido trasladada a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

 Foto: Redes sociales
Llegó a su casa y la apuñaló por envidia: Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez
4 de 10

La hermana gemela de la víctima relató que Riccy ya había tenido problemas con Dayana y que le quitó la vida "por envidia".

 Foto: Redes sociales
Llegó a su casa y la apuñaló por envidia: Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez
5 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han dado con el paradero de Riccy. Trascendió que se dio a la fuga tras haber apuñalado a la joven de 23 años.

 Foto: Redes sociales
Llegó a su casa y la apuñaló por envidia: Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez
6 de 10

El hecho ocurrió en la colonia Pineda de La Ceiba. Dos albañiles que se encontraban en el lugar presenciaron lo ocurrido y separaron a Riccy de Dayana.

 Foto: Redes sociales
Llegó a su casa y la apuñaló por envidia: Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez
7 de 10

Tras ser apuñalada, la joven fue trasladada al Hospital General de Atlántida; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
Llegó a su casa y la apuñaló por envidia: Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez
8 de 10

Familiares aseguran que la sospechosa llegó hasta la vivienda de la joven. Según relataron, días antes ambas habían sostenido una discusión y posteriormente la atacó por la espalda.

 Foto: Redes sociales
Llegó a su casa y la apuñaló por envidia: Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez
9 de 10

"Tenía una riña desde hace varios días", contó la hermana de Dayana. Además, agregó: "Fue por egoísmo, por envidia. Ella siempre peleaba y hablaba mal de mi hermana".

 Foto: Redes sociales
Llegó a su casa y la apuñaló por envidia: Riccy, la vecina acusada de matar a Dayana Sánchez
10 de 10

"Quiero que la agarren, quiero justicia, que pague por lo que hizo", manifestó la hermana de la joven.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos