Honduras fue reconocida en el III Foro Iberoamericano de Turismo por el desarrollo sostenible

Tegucigalpa, Honduras.-Por su aporte al desarrollo sostenible, la integración regional y el impulso al turismo como motor de crecimiento económico, Honduras fue reconocida en el III Foro Iberoamericano de Turismo que se celebra en San Pedro Sula. El reconocimiento fue entregado al presidente de la República, Nasry Juan Asfura, por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (Ceib) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), destacando el trabajo que posiciona al país en la agenda turística internacional. El reconocimiento fue entregado al mandatario hondureño en el marco del III Foro Iberoamericano de Turismo, donde Honduras muestra al mundo su potencial turístico.

Honduras aprovechó este miércoles el encuentro internacional para mostrar el potencial como destino turístico y de inversión, en un encuentro que reunió a representantes de gobiernos, empresarios, organismos internacionales y líderes de distintos países de la región. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, destacó que la realización del evento representa una oportunidad histórica para que Honduras fortalezca su posicionamiento internacional y dé a conocer sus principales atractivos turísticos. “Esta mañana es una mañana histórica para nuestra ciudad y para nuestro país. Han venido ustedes a esta hermosa tierra a decirle al mundo qué potencial tenemos”, expresó el edil sampedrano durante la inauguración del foro regional.

Contreras invitó a los asistentes a convertirse en embajadores de Honduras y promover los destinos turísticos del país ante el resto del mundo. “Díganles que encontraron las tres perlas más bellas del Caribe: Guanaja, Utila y Roatán. Díganles que encontraron las estelas más bellas en Copán y un pueblo hospitalario que anhela salir adelante con la llave del turismo”, detalló Contreras. Por su parte, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, refirió que “el turismo se ha convertido en una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo económico y social de los países, especialmente en una época marcada por la innovación y la sostenibilidad”.