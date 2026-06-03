Honduras fue reconocida en el III Foro Iberoamericano de Turismo por el desarrollo sostenible

Tegucigalpa, Honduras.-Por su aporte al desarrollo sostenible, la integración regional y el impulso al turismo como motor de crecimiento económico, Honduras fue reconocida en el III Foro Iberoamericano de Turismo que se celebra en San Pedro Sula.
El reconocimiento fue entregado al presidente de la República, Nasry Juan Asfura, por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (Ceib) y la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), destacando el trabajo que posiciona al país en la agenda turística internacional.
El reconocimiento fue entregado al mandatario hondureño en el marco del III Foro Iberoamericano de Turismo, donde Honduras muestra al mundo su potencial turístico.
Honduras aprovechó este miércoles el encuentro internacional para mostrar el potencial como destino turístico y de inversión, en un encuentro que reunió a representantes de gobiernos, empresarios, organismos internacionales y líderes de distintos países de la región.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, destacó que la realización del evento representa una oportunidad histórica para que Honduras fortalezca su posicionamiento internacional y dé a conocer sus principales atractivos turísticos.
“Esta mañana es una mañana histórica para nuestra ciudad y para nuestro país. Han venido ustedes a esta hermosa tierra a decirle al mundo qué potencial tenemos”, expresó el edil sampedrano durante la inauguración del foro regional.
Contreras invitó a los asistentes a convertirse en embajadores de Honduras y promover los destinos turísticos del país ante el resto del mundo.
“Díganles que encontraron las tres perlas más bellas del Caribe: Guanaja, Utila y Roatán. Díganles que encontraron las estelas más bellas en Copán y un pueblo hospitalario que anhela salir adelante con la llave del turismo”, detalló Contreras.
Por su parte, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, refirió que “el turismo se ha convertido en una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo económico y social de los países, especialmente en una época marcada por la innovación y la sostenibilidad”.
“El turismo es una fuerza transformadora para el desarrollo de los países. Frente a esta realidad, nuestros países deben fortalecer su capacidad de innovar, de cooperar y de adaptarse”, manifestó Gallardo.
Subrayó la importancia de avanzar en temas de gobernanza, inteligencia artificial, conectividad, inversión y desarrollo del talento humano.
La dirigente empresarial aseguró que “el objetivo del foro es trascender el análisis y generar resultados concretos”.
“Este foro tiene una misión clara: pasar del diagnóstico a la acción. Necesitamos construir destinos más inteligentes, más resilientes y más inclusivos”, puntualizó Gallardo.
Mientras tanto, el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (Ceib), Narciso Casado, elogió la organización del evento y aseguró que “Honduras está enviando un mensaje contundente a toda la región sobre su compromiso con el desarrollo turístico”.
“Creo que San Pedro Sula y Honduras están dando el mejor de sus mensajes a Iberoamérica y al mundo. Es una apuesta clarísima por el futuro de este país y por el futuro de todas las instituciones que trabajan como dinamizadores del turismo”, afirmó.
Casado destacó que los trabajos desarrollados durante el foro “dejarán un legado para la región mediante la elaboración de una hoja de ruta que será presentada en futuras instancias iberoamericanas”.
“No parece un foro de turismo, parece una Cumbre Iberoamericana. Enhorabuena y muchísimas gracias”, concluyó.
El III Foro Iberoamericano de Turismo continúa celebrándose en San Pedro Sula con la participación de delegaciones de más de 20 países, consolidando a Honduras como un espacio de diálogo, cooperación e impulso de iniciativas orientadas al crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.