Nasry Asfura: "Honduras yo la miro como una gran empresa que debemos de cuidarla"

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente Nasry Asfura participó este 3 de junio en el III Foro Iberoamericano de Turismo que se realiza en San Pedro Sula, Cortés.
El encuentro reúne a organismos internacionales, autoridades gubernamentales, líderes empresariales y expertos del sector; teniendo al jefe de Estado como la máxima figura en el evento.
En este foro se debaten temas como el talento humano, generación de empleo, digitalización, gobernanza, inteligencia artificial, entre otros.
Durante su discurso de apertura, Nasry Asfura aseguró que a "Honduras yo la miro como una gran empresa, una gran empresa que debemos de cuidarla y hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible para poder desarrollarla".
En relación al trabajo de su administración, apuntó que "nuestro gobierno ha definido una visión clara en convertir el turismo en uno de los principales motores del crecimiento económico con generación de empleo e inversión".
A su vez, afirmó que "estamos impulsando una agenda nacional basada en infraestructura, conectividad, formación de talento humano y facilidad a la inversión".
De su lado, el ministro de Turismo, André Erhler, destacó que “estamos mostrando la cara de Honduras y que podemos tener un foro de alto nivel. En Honduras se generarán unos 300 mil empleos directos por parte de la industria turística este año, siempre y cuando se dé un crecimiento anual del 17%. Hay mucho más que hacer y se tiene que trabajar en la profesionalización".
El evento se desarrolla únicamente hoy y cuenta con representantes de más de 25 países.
La agenda del presidente Asfura establece que viajará en el presente mes a Berlín, Alemania, para un evento sobre cambio climático.