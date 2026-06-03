Nasry Asfura: "Honduras yo la miro como una gran empresa que debemos de cuidarla"

San Pedro Sula, Honduras.- El presidente Nasry Asfura participó este 3 de junio en el III Foro Iberoamericano de Turismo que se realiza en San Pedro Sula, Cortés. El encuentro reúne a organismos internacionales, autoridades gubernamentales, líderes empresariales y expertos del sector; teniendo al jefe de Estado como la máxima figura en el evento.

En este foro se debaten temas como el talento humano, generación de empleo, digitalización, gobernanza, inteligencia artificial, entre otros. Durante su discurso de apertura, Nasry Asfura aseguró que a "Honduras yo la miro como una gran empresa, una gran empresa que debemos de cuidarla y hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible para poder desarrollarla". En relación al trabajo de su administración, apuntó que "nuestro gobierno ha definido una visión clara en convertir el turismo en uno de los principales motores del crecimiento económico con generación de empleo e inversión".

A su vez, afirmó que "estamos impulsando una agenda nacional basada en infraestructura, conectividad, formación de talento humano y facilidad a la inversión".