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¿Quién es Angie Ordóñez, la Reina Ferisan 2026?

Conozca más de cerca a Angie Brigitte Ordóñez Flores, la joven de 15 años que la madrugada del domingo se alzó con el título de Reina Ferisan 2026

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 15:42
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Angie Brigitte Ordóñez Flores ganó anoche el título de Reina Ferisan 2026, además de las distinciones a Mejor traje típico, Señorita elegancia, responsabilidad, modelo y cultura, durante la gala celebrada en el gimnasio del Instituto Felipe Enrique Augustinus (IFEA), en San Lorenzo, Valle.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO
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La banda le fue impuesta por Katherine Hernández, Reina Ferisan 2025.

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Ordóñez nació el 8 de junio de 2011.

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Actualmente cursa el décimo grado de Bachillerato Técnico Profesional (BTP) en Contaduría y Finanzas.

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Entre sus pasatiempos favoritos están bailar y escuchar música.

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El celeste es su color favorito.

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La ganadora admira profundamente a sus padres, a quienes considera un ejemplo de responsabilidad y amor.

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Según el perfil compartido en la gala, lo que más admira de ellos es que nunca se rinden ante los problemas y siempre buscan la mejor manera de salir adelante.

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Su signo zodiacal es Géminis.

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Con este título, Ordóñez se convierte en la nueva imagen de la Feria de San Lorenzo, cuya apertura oficial se realizará el sábado 8 de agosto, día en que también será coronada oficialmente.

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