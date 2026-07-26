¿Quién es Angie Ordóñez, la Reina Ferisan 2026?

Angie Brigitte Ordóñez Flores ganó anoche el título de Reina Ferisan 2026, además de las distinciones a Mejor traje típico, Señorita elegancia, responsabilidad, modelo y cultura, durante la gala celebrada en el gimnasio del Instituto Felipe Enrique Augustinus (IFEA), en San Lorenzo, Valle.
La banda le fue impuesta por Katherine Hernández, Reina Ferisan 2025.
Ordóñez nació el 8 de junio de 2011.
Actualmente cursa el décimo grado de Bachillerato Técnico Profesional (BTP) en Contaduría y Finanzas.
Entre sus pasatiempos favoritos están bailar y escuchar música.
El celeste es su color favorito.
La ganadora admira profundamente a sus padres, a quienes considera un ejemplo de responsabilidad y amor.
Según el perfil compartido en la gala, lo que más admira de ellos es que nunca se rinden ante los problemas y siempre buscan la mejor manera de salir adelante.
Su signo zodiacal es Géminis.
Con este título, Ordóñez se convierte en la nueva imagen de la Feria de San Lorenzo, cuya apertura oficial se realizará el sábado 8 de agosto, día en que también será coronada oficialmente.