Honduras desaprovecha ante una afortunada Jamaica en su debut en Premundial Sub-20

Puebla, México.- La selección de Honduras se estrenó con una derrota en el Premundial Sub-20 de la Concacaf ante su similar de Jamaica en la cancha del estadio Universitario BUAP.

El equipo que comanda Orlando López no gozó de mayor fortuna ante una Jamaica que de las pocas ocasiones que generó, marcó dos veces el segundo en el último suspero del juego y que fue suficientes para llevarse el triunfo 2-1 ante la H.

Todo comenzó con dominio de la Bicolor, llegando por la banda izquierda con Mike Arana que buscaba la altura del atacante David Flores pero que no tuvo buena dirección.

Quien no desaprovechó fue Jahmarie Nolan que en la primera ocasión de los Reggae Boyz se metió al área, dejando en el suelo a Jeffry Ramos y luego soltó un derechazo complicando pero suficiente para superar al portero Alan Cury.

Jamaica tomó el control del partido, siempre con jugadas con mucha velocidad y minutos después del gol tuvo otra oportunidad clara por medio de Kimarly Scott que al llegar al área la estrelló frente al portero.

Honduras no bajó los brazos y siguió con sus llegadas por las bandas, buscando crear jugadas de peligros, aunque esas no se terminaban con claridad.

Fue hasta la segunda parte que apareció una genialidad de pase de Nicolás Balbás para habilitar a Sam Valle, quien controló, pero Víctor Salazar llegaba en velocidad y así mismo pateó para poner el 1-1 en el marcador.

Los dirigidos por López tomaron más confianza después del gol y siguieron creando jugadas, aunque en ese último toque, no eran capaz de poder terminarlas.

Cuando parecía que el partido terminaría con un empate, los caribeños se fueron al ataque, consiguieron un tiro de esquina, al realizarse se generó una serie de rebotes en el área para que le quedara a Brandon Bent y medio remachado bastó para que se colara en la portería hondureña.

Ahora Honduras, quien se encuentra en el Grupo C junto con Jamaica, Canadá y Panamá, queda en una situación muy complicada en la lucha por el boleto al Mundial Sub-20.

En el juego preliminar al de Honduras, Canadá venció con mucha claridad a Panamá, recetándole 3-0 y así ponerse como líder del grupo.

Ahora los 'cipotes' hondureños se alistan para enfrentarse contra Canadá el miércoles 29 de julio, de caer nuevamente, se estaría despidiendo del torneo.

Las selecciones que terminen en las dos primeras posiciones de los tres grupos, avanzarán a cuartos de final, dos de ellas como mejor terceros y las que avancen a semifinales logran el boleto al Mundial que será en el 2027.

No solo eso, el ganador del Premundial Sub-20 consigue el pase directo a los Juegos Olímpicos en el 2028, de ser el campeón Estados Unidos, el que se queda con el boleto sería el subcampeón, ya que ellos clasificarán por ser anfitriones.