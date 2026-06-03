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Así avanza el libramiento al sur de Tegucigalpa: obra alcanza un 8% de ejecución

La construcción del libramiento entre el Anillo Periférico y la CA-5 Sur avanza en sus primeras etapas con trabajos de terracería, drenaje y reubicación de servicios públicos

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 11:55
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El proyecto del libramiento que conectará el Anillo Periférico con la carretera CA-5 Sur registra un avance físico del 8.17%, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) a EL HERALDO. Así luce hasta ahora.

Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Durante un recorrido por la zona, se constató que las obras se encuentran en una etapa inicial, concentradas principalmente en trabajos de movimiento de tierra y la construcción de drenajes transversales.

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Actualmente, las labores se desarrollan en aproximadamente 3.6 kilómetros de los 8.15 kilómetros que contempla el proyecto total.

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La obra es considerada clave para mejorar la circulación vehicular en uno de los accesos con mayor tráfico hacia la capital.

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La nueva vía busca convertirse en una alternativa para descongestionar la salida al sur de Tegucigalpa, una zona que diariamente registra largas filas de vehículos, especialmente durante las horas de mayor circulación.

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El diseño del proyecto incluye una mediana central de ocho metros de ancho, lo que permitirá ampliar la carretera hasta seis carriles en el futuro.

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Además de los trabajos de terracería, el proyecto incorpora la reubicación de líneas eléctricas y otros servicios públicos, una fase necesaria para liberar los espacios donde posteriormente se ejecutarán las obras principales.

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Según los datos oficiales, el avance financiero de la construcción alcanza actualmente el 5.61%.

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Cabe destacar que según la SIT, el costo total estimado de la obra asciende a 56.4 millones de dólares.

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El objetivo principal de la obra es mejorar la conectividad vial y reducir los tiempos de desplazamiento entre Tegucigalpa y la zona sur del país para los ciudadanos.

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Aunque los trabajos apenas superan el 8% de ejecución, la infraestructura ya comienza a tomar forma en algunos tramos intervenidos.

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En el lugar se observan movimientos de maquinaria pesada y adecuaciones del terreno que marcarán el futuro recorrido del libramiento.

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