¿Qué leyendas podrían romper récords históricos en el Mundial 2026?

El goleadormás veterano en fase de grupos: Cristiano Ronaldo y Luka Modric tendrán la oportunidad de convertirse en los jugadores de mayor edad en marcar un gol durante la fase de grupos de una Copa del Mundo. El récord actual pertenece a Pepe, quien anotó con 39 años en Qatar 2022. En este Mundial United 2026, CR7 llegará con 41 años y Modric con 40.