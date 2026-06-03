¿Qué leyendas podrían romper récords históricos en el Mundial 2026?

Figuras consagradas y protagonistas de la actualidad llegarán al torneo con la oportunidad de inscribir sus nombres en los libros de récords del fútbol mundial, donde jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Kylian Mbappé podrían ampliar aún más sus legados en la máxima cita del deporte.
Algunos jugadores están cerca de alcanzar registros históricos, mientras que otros tienen la oportunidad de convertirse en los nuevos dueños de marcas que han permanecido vigentes durante décadas.
A nivel colectivo, Argentina buscará un logro que ninguna selección consigue desde hace más de 60 años: defender con éxito el título y ser bicampeona. El último que lo consiguió fue el conjunto brasileño en 1962.
Deschamps, a un paso de la cima entre los entrenadores: El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, podría convertirse en el técnico con más partidos dirigidos en la historia de los mundiales. Actualmente suma 19 encuentros y tiene opciones de superar la marca de 25 establecida por Helmut Schön, exseleccionador alemán.
El goleadormás veterano en fase de grupos: Cristiano Ronaldo y Luka Modric tendrán la oportunidad de convertirse en los jugadores de mayor edad en marcar un gol durante la fase de grupos de una Copa del Mundo. El récord actual pertenece a Pepe, quien anotó con 39 años en Qatar 2022. En este Mundial United 2026, CR7 llegará con 41 años y Modric con 40.
Messi busca ser el jugador con más victorias: Leo está a solo dos triunfos de convertirse en el futbolista con más partidos ganados en Copas del Mundo. El récord pertenece a Miroslav Klose, quien acumuló 17 victorias en total.
Carrera por el liderato histórico de goleo: Messi aspira a convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. El argentino suma 13 tantos y está a tres de igualar los 16 de Miroslav Klose. Por su parte, Kylian Mbappé también se mantiene en la pelea con 12 anotaciones.
El gran registro de los hat-tricks: El argentino Gabriel Batistuta es el único jugador que ha registrado tripletes en dos ediciones distintas de la Copa del Mundo (1994 y 1998). Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo podrían igualar ese logro.
Courtois va porlas vallas invictas: Peter Shilton y Fabien Barthez comparten el récord de más partidos sin recibir gol en Mundiales, con 10. El belga Thibaut Courtois acumula siete y podría igualar o superar esa marca en este Mundial 2026.
Rashford y unrécord poco habitual: Marcus Rashford podría alcanzar el registro del brasileño Denílson como el jugador con más ingresos desde el banquillo en la historia de los Mundiales. Denílson lo hizo en 11 ocasiones, mientras que el inglés suma nueve.
Por la marca de Cafú: más finales jugadasLionel Messi y Kylian Mbappé tienen la posibilidad de igualar a Cafú como los futbolistas con más finales de Copa del Mundo disputadas (tres). Tanto el jugador argentino como el futbolista francés suman dos.
Entre récords individuales y grandes hazañas de equipo, el Mundial de 2026 se perfila como un escenario ideal para que varias páginas de la historia del fútbol sean reescritas