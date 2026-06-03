La CSJ emitirá 16 opiniones sobre reformas enviadas por el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) prevé emitir entre 15 y 16 opiniones sobre reformas legales remitidas por el Congreso Nacional. El presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, explicó que los dictámenes serán analizados durante una sesión plenaria en la que se da continuidad a la reunión suspendida el pasado 28 de mayo bajo una jornada que tiene como objetivo revisar diversos proyectos de reforma enviados por el Poder Legislativo para que la CSJ emita las opiniones que establece la ley. “Continuamos con el pleno que se suspendió la semana pasada para continuar conociendo varias opiniones que se van a emitir de reformas a algunas leyes que el Congreso Nacional de la República remitió a este Poder del Estado para efecto de dar la opinión que corresponda en este pleno”, apuntó Vallecillo.

Decisiones

Explicó que los temas corresponden a áreas vinculadas a las salas de lo Penal, Laboral y Civil; lo que implica una revisión amplia de expedientes y propuestas, que podría extenderse hasta las 4 de la tarde. También, el pleno tiene previsto abordar otros asuntos pendientes, entre ellos algunas excusas presentadas por magistrados para conocer determinados casos. “Esperemos que terminemos con todas las opiniones el día de hoy y otros temas que vamos a tocar, como excusas de algunos magistrados para conocer determinados asuntos”, indicó.

Procedimientos