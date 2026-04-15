La CSJ analiza expedientes disciplinarios contra 14 empleados judiciales

Tegucigalpa, Honduras. -El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza 12 expedientes de carácter disciplinario que involucran a 14 servidores judiciales, entre ellos jueces, secretarios, receptores y personal administrativo.

De acuerdo con información oficial, estos casos forman parte de un conjunto de 123 expedientes con mérito de denuncia detectados por el Supervisor General de Tribunales durante procesos de supervisión interna.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que, tras la revisión, los expedientes serán remitidos a la Dirección de Personal de la Carrera Judicial, instancia que estará bajo la supervisión del magistrado Edwin Anemis López.

Detalló que los casos avanzarán a una fase de audiencias de descargo, en la que se desarrollarán las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, los informes serán elevados a la presidencia del Poder Judicial, que determinará las posibles responsabilidades administrativas.

El funcionario agregó que, en los últimos tres meses de 2026, también se registraron 238 expedientes sin mérito, los cuales no continuaron su trámite ni fueron remitidos a la Dirección de Personal.