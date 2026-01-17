Admiten a trámite seis de siete recursos sin suspensión contra decreto 58-2025

Tegucigalpa, Honduras.– La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite, sin suspensión del acto reclamado, seis de siete recursos de amparo e inconstitucionalidad presentados contra el decreto legislativo 58-2025. Los recursos fueron interpuestos contra el decreto aprobado por la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional, que ordena la repetición del escrutinio de votos de los tres niveles electivos de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Las acciones legales comenzaron a presentarse a partir del 10 de enero, fecha en la que se introdujeron los primeros recursos en contra del decreto legislativo.

El decreto 58-2025 fue aprobado por la comisión permanente del Congreso Nacional, sancionado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, y posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta. La normativa ordena un nuevo conteo de las 19,167 actas de cierre del proceso electoral general, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había declarado oficialmente los resultados. La decisión de impulsar un nuevo escrutinio ha generado oposición política, lo que ha derivado en la presentación de más recursos legales en contra del decreto.

Entre los recursos admitidos figura un amparo que solicita la suspensión del acto reclamado y que se ordene al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cesar cualquier obstaculización al funcionamiento del pleno legislativo. El amparo también pide garantizar el ingreso de la totalidad de los diputados al hemiciclo para el desarrollo de la actividad legislativa correspondiente. Además, solicitaron a la Sala de lo Constitucional resolver de manera inmediata, debido a la proximidad del 21 de enero, fecha prevista para la instalación de la nueva legislatura con los diputados recién electos.

Los recursos presentados