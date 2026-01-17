Admiten a trámite seis de siete recursos sin suspensión contra decreto 58-2025

Tegucigalpa, Honduras.– La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite, sin suspensión del acto reclamado, seis de siete recursos de amparo e inconstitucionalidad presentados contra el decreto legislativo 58-2025.
Los recursos fueron interpuestos contra el decreto aprobado por la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) en el Congreso Nacional, que ordena la repetición del escrutinio de votos de los tres niveles electivos de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Las acciones legales comenzaron a presentarse a partir del 10 de enero, fecha en la que se introdujeron los primeros recursos en contra del decreto legislativo.
El decreto 58-2025 fue aprobado por la comisión permanente del Congreso Nacional, sancionado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, y posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta.
La normativa ordena un nuevo conteo de las 19,167 actas de cierre del proceso electoral general, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había declarado oficialmente los resultados.
La decisión de impulsar un nuevo escrutinio ha generado oposición política, lo que ha derivado en la presentación de más recursos legales en contra del decreto.
Entre los recursos admitidos figura un amparo que solicita la suspensión del acto reclamado y que se ordene al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cesar cualquier obstaculización al funcionamiento del pleno legislativo.
El amparo también pide garantizar el ingreso de la totalidad de los diputados al hemiciclo para el desarrollo de la actividad legislativa correspondiente.
Además, solicitaron a la Sala de lo Constitucional resolver de manera inmediata, debido a la proximidad del 21 de enero, fecha prevista para la instalación de la nueva legislatura con los diputados recién electos.
Los recursos presentados
El lunes 12 de enero, la plataforma ciudadana denominada "Defensores de Honduras", interpuso una acción de amparo, con el objetivo de que se inaplique el decreto legislativo 58-2025, en el que se anula la declaratoria de las elecciones y manda a que se ejecute de nuevo el escrutinio de los votos.
Ese mismo día, dos litigantes más: Fernando González y Leonel Núñez, presentaron ante la misma judicatura del Poder Judicial, un recurso de inconstitucionalidad por la vía de acción en forma total y por razón de contenido.
El sábado 10 de enero, profesional del derecho, Hermes Ramírez, en representación del Partido Nacional y por ende del presidente electo, Nasry "Tito" Asfura, presentó una acción de amparo, con el objetivo de que se respete la decisión adoptada por el CNE, al dar la declaratoria de las elecciones generales.
Ramírez también presentó ante la Sala Constitucional, el domingo 11 de enero, el primero de los recursos de inconstitucionalidad contra el decreto 58-2025. El fin de esa acción legal es evidenciar, a su criterio jurídico, el conflicto de competencias que tiene el Congreso Nacional con relación a la función del Consejo Nacional Electoral, y además, para que se respete la declaratoria de las elecciones generales.
Sobre varios de estos recursos, la Sala Constitucional ya le asignó número de expediente, para iniciar a darles el respectivo proceso administrativo a estas acciones legales.