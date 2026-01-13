Lluvia de recursos y amparos contra decreto 58-2025 que ordena repetir escrutinio electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El rechazo al decreto legislativo 58-2025, aprobado por la totalidad de la bancada de diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) -propietarios y suplentes-, ha sido rotundo; desde el día de su publicación en el diario oficial La Gaceta, a la fecha, ya se han interpuesto seis recursos en su contra. Diversos sectores, en su mayoría, ligados a la oposición política de Libre, fueron quienes se apersonaron ante la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en compañía de sus apoderados legales, presentaron entre el sábado 10 de enero y hoy martes 13 de enero, cuatro recursos de inconstitucionalidad y dos acciones de amparo. Los últimos en realizar estas acciones legales, fue un grupo de diputados del Partido Nacional (PN), del Partido Liberal (PL) y del Partido Salvador de Honduras (PSH), encabezados por el abogado Jaime Rodríguez, miembro de la Comisión Jurídica del Partido Nacional, quienes presentaron un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 58-2025.

Tania Pinto, diputada electa por el PN, expresó: "Estamos dejando nuestros intereses partidarios y defendiendo el Estado de derecho y el respeto a la Constitución de la República. El decreto 58-2025, desde todo punto de vista, es un irrespeto y una violación a la Constitución de la República y la Ley Electoral de Honduras". Por otra parte, Luz Ernestina Mejía, diputada electa por el PL, apuntó que "hemos venido diputados liberales y nacionalistas, a defender una vez más a nuestra patria, mediante la presentación de este recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 58-2025, que el diputado y presidente de facto del Congreso Nacional, Luis Redondo, emitió junto a un grupo de diputados". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Mejía adujo que el polémico precepto aprobado por la bancada de Libre, no tiene ninguna validez, por la manera, la forma y el contenido que fue redactado; pero que aun así, se agotó todas las instancias legales y jurídicas para que este mandato no sea acatado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Fueron diez diputados en total, los que firmaron el recurso como recurrentes de la garantía de constitucionalidad que fue presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional.

Requisitos de legalidad

Minutos más tarde, la exfiscal del Ministerio Público (MP), ahora litigante independiente, Nilia Ramos, se sumó a la lista de profesionales del derecho que han interpuesto hasta hoy, acciones legales contra el controvertido decreto que ordena la repetición del escrutinio de votos de los tres niveles, del último proceso electoral.

"He tenido a bien presentar ante la Sala Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 58-2025, del 9 de enero de este año (2026); es un decreto espurio, que no reúne requisitos de legalidad y de legitimidad", expuso la abogada Ramos. La exfiscal en materia de Crimen Organizado, sustentó la interposición de este recurso, en que "el artículo 51 Constitucional establece que los temas electorales y otras reformas electorales, se van a tomar (votar) con base a las dos terceras partes del (pleno) de diputados, es decir, la mayoría calificada (65 votos), y esto no pasó". Según la recurrente Nilia Ramos, lo que Libre busca con la vigencia del decreto 58-2025, es que "el Consejo Nacional Electoral vuelva a contar las 19 mil y fracción de actas, como para perder tiempo, con el propósito de quedarse dos años más (en el poder)".

Amparo e inconstitucionalidad