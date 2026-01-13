María Antonieta Mejía: "Redondo requiere urgentemente un diagnóstico psiquiátrico"

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, cuestionó al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por no aceptar los resultados electorales y permitir una transición "tranquila y en paz", luego de la publicación del Decreto No. 58-2025 en el diario oficial La Gaceta.

Durante una entrevista a la radio RCV, Mejía señaló que Redondo no ha aceptado los resultados de las urnas, particularmente los del departamento de Cortés. Afirmó que esa derrota electoral lo mantiene "fuera de equilibrio" y que, en su opinión, intenta impulsar un "Congresito Nacional" sin contar con los votos necesarios.

En sus declaraciones, la designada presidencial se expresó de carácter personal contra Redondo, al asegurar que "ya no razona" y que no acepta que perdió las elecciones, por lo que -según dijo- debe ceder el espacio en la presidencia del Congreso para garantizar una transición en legalidad y debida forma.

"Esto lo que quiere decir que ocupamos urgentemente que le hagan un diagnóstico psiquiátrico a Luis Redondo y que si hay algún espacio en algún hospital psiquiátrico es necesario hospitalizarlo porque ya no razona, ya no acepta de que perdió las elecciones y que debe ceder el espacio del Congreso Nacional para hacer una transición tranquila y en paz, en legalidad y debida forma", dijo.