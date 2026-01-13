María Antonieta Mejía: "Redondo requiere urgentemente un diagnóstico psiquiátrico"

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, cuestionó al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por no aceptar los resultados electorales y permitir una transición "tranquila y en paz", luego de la publicación del Decreto No. 58-2025 en el diario oficial La Gaceta.
Durante una entrevista a la radio RCV, Mejía señaló que Redondo no ha aceptado los resultados de las urnas, particularmente los del departamento de Cortés. Afirmó que esa derrota electoral lo mantiene "fuera de equilibrio" y que, en su opinión, intenta impulsar un "Congresito Nacional" sin contar con los votos necesarios.
En sus declaraciones, la designada presidencial se expresó de carácter personal contra Redondo, al asegurar que "ya no razona" y que no acepta que perdió las elecciones, por lo que -según dijo- debe ceder el espacio en la presidencia del Congreso para garantizar una transición en legalidad y debida forma.
"Esto lo que quiere decir que ocupamos urgentemente que le hagan un diagnóstico psiquiátrico a Luis Redondo y que si hay algún espacio en algún hospital psiquiátrico es necesario hospitalizarlo porque ya no razona, ya no acepta de que perdió las elecciones y que debe ceder el espacio del Congreso Nacional para hacer una transición tranquila y en paz, en legalidad y debida forma", dijo.
Mejía también calificó el escenario como un "símbolo de desesperación" y un "manotazo de ahogado", al considerar que quienes impulsan el recuento se saben perdidos y temen la acción de la justicia.
Sus declaraciones surgen tras que se publicara el Decreto No. 58-2025 en el diario oficial La Gaceta, mediante el cual se ordena al Consejo Nacional Electoral realizar un recuento voto por voto en las 19, 187 Juntas Receptoras de Votos del país, pese a que el CNE proclamó a Nasry Asfura como presidente electo el 24 de diciembre de 2025 y validó los resultados de alcaldías y diputaciones dentro de los plazos establecidos por la ley.
Asimismo, este martes en horas del mediodía, a través de una cadena Nacional, Redondo, reiteró su postura en defensa del decreto que cuestiona la declaratoria oficial de las elecciones generales, pero el mensaje no será transmitido una vez en cadena nacional, sino por seis ocasiones consecutivamente en las próximas 30 horas.