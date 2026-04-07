Congreso Nacional juramenta a Wagner Vallecillo como presidente de la Corte Suprema

Tegucigalpa, Honduras.- En una sesión cargada de simbolismo político y bajo el respaldo mayoritario de cuatro bancadas, el Congreso Nacional juramentó este martes, 7 de abril, al magistrado Wagner Vallecillo Paredes como el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El acto oficial, presidido por la junta directiva de Tomás Zambrano, sella el inicio de un periodo de cuatro años de mandato para Vallecillo, quien llega a la cúspide del Poder Judicial en un momento de reconfiguración institucional tras la salida de la anterior titularidad.
La ceremonia contó con una asistencia casi total de los magistrados del pleno de la CSJ, quienes acompañaron a su nuevo presidente en el hemiciclo legislativo.
Sin embargo, el evento estuvo marcado por una notable fractura política: la bancada de Libertad y Refundación (Libre) se abstuvo de votar, dejando la elección y posterior juramentación en manos de las bancadas del Partido Nacional, el Partido Liberal y las fuerzas minoritarias que lograron consolidar el consenso necesario.
El ascenso de Vallecillo ocurre tras la accidentada salida de Rebeca Raquel Obando, cuya gestión se vio debilitada por intensas crisis internas relacionadas con la rotación de las salas y acusaciones de parálisis administrativa.
La renuncia de Obando abrió la puerta a una nueva negociación donde el nombre de Vallecillo, de origen liberal, surgió como la figura de equilibrio capaz de destrabar el funcionamiento de la Corte y restablecer los puentes de comunicación con el Legislativo.
El nuevo titular de la CSJ asume sus funciones con una agenda inmediata que incluye emitir opiniones técnicas sobre reformas penales críticas enviadas por el Congreso.
¿Quién es Wagner Vallecillo?
Vallecillo, de 61 años, es reconocido dentro del Partido Liberal, y aparece muy vinculado con el excandidato a la presidencia de la República, por esa institución política, Yani Rosenthal; quien en el pasado guardó prisión en cárceles de los Estados Unidos, por temas de lavado de activos con personajes vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. La alianza entre Cálix y Rosenthal es algo ya conocido en el mundo de la política nacional.
Para algunos observadores de ojo muy crítico y educado, ese vínculo representa una mácula con la que empieza el nuevo presidente del Poder Judicial, que se convirtió en un reparto de puestos entre el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL).
Como profesional del derecho, Vallecillo ha trabajado con la familia Rosenthal desde hace muchos años, y fue uno de los que más soporte de apoyo tuvo de parte de Yani Rosenthal, al ser incluido en la lista de los nominados a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, derivado de las negociaciones entre liberales, nacionalistas y libres.
Ese mismo patrocinio político llevo a Vallecillo Paredes, en 2023, cuando se eligió la actual CSJ, a integrar la Sala Constitucional, talvez la más importante dentro del Poder Judicial, por el tipo de casos que ahí terminan dirimiéndose en el sistema de justicia.
Desde el bipartidismo, en el pasado cuatrienio, durante la administración de Libertad y Refundación (Libre), se criticó con dureza la forma y manera en que se distribuyeron y otorgaron puestos importantes en el estamento público; hoy, desde un sector de la sociedad se crítica igual de fuerte lo ocurrido en torno a la nominación de Wagner Vallecillo Paredes.