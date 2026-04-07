Congreso Nacional juramenta a Wagner Vallecillo como presidente de la Corte Suprema

Tegucigalpa, Honduras.- En una sesión cargada de simbolismo político y bajo el respaldo mayoritario de cuatro bancadas, el Congreso Nacional juramentó este martes, 7 de abril, al magistrado Wagner Vallecillo Paredes como el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El acto oficial, presidido por la junta directiva de Tomás Zambrano, sella el inicio de un periodo de cuatro años de mandato para Vallecillo, quien llega a la cúspide del Poder Judicial en un momento de reconfiguración institucional tras la salida de la anterior titularidad. ​La ceremonia contó con una asistencia casi total de los magistrados del pleno de la CSJ, quienes acompañaron a su nuevo presidente en el hemiciclo legislativo.

Sin embargo, el evento estuvo marcado por una notable fractura política: la bancada de Libertad y Refundación (Libre) se abstuvo de votar, dejando la elección y posterior juramentación en manos de las bancadas del Partido Nacional, el Partido Liberal y las fuerzas minoritarias que lograron consolidar el consenso necesario. ​El ascenso de Vallecillo ocurre tras la accidentada salida de Rebeca Raquel Obando, cuya gestión se vio debilitada por intensas crisis internas relacionadas con la rotación de las salas y acusaciones de parálisis administrativa. La renuncia de Obando abrió la puerta a una nueva negociación donde el nombre de Vallecillo, de origen liberal, surgió como la figura de equilibrio capaz de destrabar el funcionamiento de la Corte y restablecer los puentes de comunicación con el Legislativo. ​El nuevo titular de la CSJ asume sus funciones con una agenda inmediata que incluye emitir opiniones técnicas sobre reformas penales críticas enviadas por el Congreso.

¿Quién es Wagner Vallecillo?