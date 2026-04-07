María Antonieta Mejía: Gobierno descarta congelar precios por subsidio a combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía descartó que el Gobierno implemente un congelamiento de precios pese al constante incremento en los combustibles, al asegurar que actualmente se mantiene un esquema de subsidio para amortiguar el impacto económico. “De momento no hay congelamiento de precios porque estamos subsidiando los combustibles. Todavía se puede seguir aguantando y esperamos que no haya abuso; si lo hay, que lo denuncien, porque en este momento no hay consideración para aquellos establecimientos que quieran especular con los precios de la canasta básica”, manifestó Mejía. La funcionaria señaló que el alza en los precios responde a factores internacionales fuera del control del Ejecutivo. “Hay que ponerse la mano en la conciencia. Esto no es algo promovido por el Gobierno de la República; son factores externos que se nos escapan de las manos. El alza del petróleo, el alto costo del transporte y, sobre todo, los mercados globales golpean la economía y no es culpa de los gobiernos, sino de factores que no manejamos”, expresó.

Ajustes al Presupuesto General

Sobre las modificaciones al Presupuesto General de la República, la designada presidencial indicó que el documento ya fue ajustado conforme a la realidad económica del país. “El presupuesto ya está alineado y afinado a la realidad del país, para volver un Estado eficiente en el uso de los recursos públicos y en la prestación de servicios”, afirmó. Añadió que el Consejo de Ministros podría aprobarlo en las próximas horas para posteriormente enviarlo al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.

“Esperamos que hoy o mañana se convoque a Consejo de Ministros para que sea aprobado y luego remitido al Congreso Nacional”, dijo. Mejía aclaró que aún no conoce la versión final del documento presupuestario. “No quiero ser irresponsable. Para hacer valoraciones hay que tenerlo a la vista. Luego habrá espacio para saber dónde se incrementó o disminuyó el gasto”, explicó. Según la funcionaria, la aprobación definitiva dependerá del Congreso Nacional una vez que el Ejecutivo remita el proyecto.

Posibles cambios en el empleo público

Consultada sobre si la aprobación del presupuesto implicará nuevas contrataciones estatales, Mejía señaló que el objetivo será fortalecer la meritocracia en las instituciones públicas. “Recordemos que en estos últimos cuatro años se vulgarizaron los puestos. Los mejores salarios se le dio al que quemaba llantas, al que destruía la propiedad privada y eso no es meritocracia para estar haciendo un ejercicio de las funciones del gobierno central”, destacó.