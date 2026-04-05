María Antonieta Mejía atribuye alza de combustibles a factores internacionales

Tegucigalpa, Honduras.- María Antonieta Mejía, designada presidencial, declaró que los aumentos continuos en el combustible, que se han mantenido durante 14 semanas seguidas, son consecuencia de factores globales y no de decisiones internas. Sin embargo, admitió que esto tiene repercusiones en las finanzas de las familias hondureñas.

Según Mejía, el comportamiento del mercado global, el precio del petróleo y los costos de importación explican el encarecimiento. "Honduras, como país importador, no está aislado de esta realidad", señaló a través de una publicación en sus redes sociales.

La funcionaria indicó que el gobierno mantiene acciones para mitigar el impacto, entre ellas la vigilancia de la cadena de comercialización para evitar abusos, especulación o escasez, así como medidas orientadas a reducir el consumo de combustible.

También destacó la continuidad del subsidio parcial denominado apoyo económico temporal que cubre el 50% del incremento en la gasolina regular y el diésel.

Además, mencionó la implementación de modalidades virtuales en el sector educativo y el teletrabajo en algunas dependencias estatales para disminuir la movilidad y el gasto en carburantes.

"No controlamos el precio internacional, pero sí protegemos a nuestra gente. Nuestra prioridad es clara: que este impacto no recaiga solo en las familias hondureñas", concluyó Mejía.