María Antonieta Mejía atribuye alza de combustibles a factores internacionales

Tegucigalpa, Honduras.- María Antonieta Mejía, designada presidencial, declaró que los aumentos continuos en el combustible, que se han mantenido durante 14 semanas seguidas, son consecuencia de factores globales y no de decisiones internas. Sin embargo, admitió que esto tiene repercusiones en las finanzas de las familias hondureñas.
Según Mejía, el comportamiento del mercado global, el precio del petróleo y los costos de importación explican el encarecimiento. "Honduras, como país importador, no está aislado de esta realidad", señaló a través de una publicación en sus redes sociales.
La funcionaria indicó que el gobierno mantiene acciones para mitigar el impacto, entre ellas la vigilancia de la cadena de comercialización para evitar abusos, especulación o escasez, así como medidas orientadas a reducir el consumo de combustible.
También destacó la continuidad del subsidio parcial denominado apoyo económico temporal que cubre el 50% del incremento en la gasolina regular y el diésel.
Además, mencionó la implementación de modalidades virtuales en el sector educativo y el teletrabajo en algunas dependencias estatales para disminuir la movilidad y el gasto en carburantes.
"No controlamos el precio internacional, pero sí protegemos a nuestra gente. Nuestra prioridad es clara: que este impacto no recaiga solo en las familias hondureñas", concluyó Mejía.
Sabemos que el aumento en los combustibles está afectando el bolsillo de las familias hondureñas. No lo ignoramos.— Maria Antonieta Mejia (@manton15) April 5, 2026
Este incremento responde a factores internacionales: el precio del petróleo, los costos de importación y el comportamiento de los mercados globales. Honduras, como... https://t.co/cQbU7XnePY
Precios de combustibles
En cuanto a los precios, los derivados del petróleo continúan al alza por factores externos, especialmente el aumento en el valor del crudo vinculado a tensiones internacionales. El queroseno registra el mayor incremento y alcanza los 138.98 lempiras por galón en el Distrito Central, tras subir 13.31 lempiras.
El diésel aumenta 10.33 lempiras y se cotiza en 128.42 lempiras por galón, mientras que la gasolina superior sube 6.59 lempiras, para ubicarse en 134.07 lempiras. La gasolina regular incrementa 6.02 lempiras y alcanza un precio de 118.09 lempiras por galón.
Por su parte, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular aumenta 0.94 lempiras y se venderá a 49.62 lempiras a partir de esta semana.
La Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) indicó que, sin el subsidio vigente, el aumento en la gasolina regular y el diésel sería aproximadamente el doble.
La Secretaría de Energía (SEN) hace pública la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia el próximo lunes.— Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) April 4, 2026
El apoyo económico temporal que el gobierno de la República implementa en Diésel y gasolina Regular será efectivo para el 50% de las alzas de... pic.twitter.com/BokC0QAN7t