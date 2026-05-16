El misterio de Yulixa Toloza: cronología de la desaparición tras cirugía en clínica clandestina de Bogotá

El caso de Toloza recuerda mucho al de Floridalma Roque, una hondureña originaria de Copán y residente en Estados Unidos, que desapareció el 13 de junio de 2023 tras ingresar a una clínica estética en Ciudad de Guatemala para someterse a una cirugía con el cirujano Kevin Malouf. En un inicio, el médico aseguró que la mujer salió por su cuenta, pero luego las investigaciones revelaron que murió durante el procedimiento por complicaciones médicas.