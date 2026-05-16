El misterio de Yulixa Toloza: cronología de la desaparición tras cirugía en clínica clandestina de Bogotá

Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años y de nacionalidad venezolana, desapareció luego de someterse a una lipólisis láser en un establecimiento irregular ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá, Colombia. Aquí los detalles del caso.
Todo comenzó el pasado 13 de mayo de 2026, cuando Toloza acudió al centro estético conocido como “Beauty Láser Medicina Estética”, donde había programado un procedimiento que, según versiones de sus allegados, tuvo un costo cercano a los tres millones de pesos colombianos.
El procedimiento, que inicialmente estaba previsto para durar un par de horas, se extendió durante gran parte del día, situación que ya generó preocupación entre las personas que la acompañaban.
De acuerdo con el testimonio de sus amigas, durante la recuperación la mujer comenzó a presentar signos evidentes de complicaciones médicas.
Videos difundidos posteriormente muestran a Toloza con un evidente deterioro físico: se veía pálida, desorientada, con dificultades para respirar e incluso desvaneciéndose dentro del lugar. Estas imágenes se convirtieron en una pieza clave para las investigaciones.
En medio de la preocupación, sus acompañantes se retiraron por un breve momento para conseguir ropa limpia y otros artículos para asistirla. Sin embargo, al regresar al establecimiento, se encontraron con una versión desconcertante por parte del personal: les aseguraron, a través de mensajes de WhatsApp, que Yulixa había abandonado el lugar por su propia voluntad.
La explicación levantó sospechas inmediatas, especialmente porque horas después comenzaron a aparecer mensajes enviados desde el celular de la mujer con frases confusas como “Voy casa, tengo sueño” y “Voy vomitando, señor, me lleva al hospital”, textos que hoy son analizados por los investigadores para determinar si realmente fueron escritos por ella o enviados por terceros.
Un testimonio considerado clave incrementó aún más las sospechas. Un vecino aseguró haber visto a dos hombres sacar a una mujer en estado crítico, aparentemente inconsciente, con los labios amoratados y un visible deterioro físico, para introducirla en un vehículo que abandonó el lugar rumbo al norte de la ciudad. Desde entonces no existe rastro confirmado de su paradero.
Tras la denuncia formal, la Policía de Colombia realizó un operativo en el inmueble e ingresó por la fuerza al establecimiento. Durante la inspección hallaron a otra mujer encerrada dentro del lugar, presuntamente abandonada tras someterse también a un procedimiento estético, lo que incrementó las sospechas sobre graves irregularidades dentro del centro clandestino.
Las autoridades locales confirmaron posteriormente que el establecimiento no contaba con permisos sanitarios ni habilitación de la Secretaría Distrital de Salud para realizar procedimientos invasivos. Hasta este sábado, Yulixa Toloza continúa desaparecida y su búsqueda sigue activa mientras las autoridades rastrean cámaras de seguridad, movimientos telefónicos y posibles traslados hospitalarios.
El caso de Toloza recuerda mucho al de Floridalma Roque, una hondureña originaria de Copán y residente en Estados Unidos, que desapareció el 13 de junio de 2023 tras ingresar a una clínica estética en Ciudad de Guatemala para someterse a una cirugía con el cirujano Kevin Malouf. En un inicio, el médico aseguró que la mujer salió por su cuenta, pero luego las investigaciones revelaron que murió durante el procedimiento por complicaciones médicas.
Las autoridades determinaron que Malouf y parte de su personal ocultaron lo sucedido y desaparecieron el cuerpo para encubrir el caso. El médico fue procesado judicialmente, aunque familiares de Roque han exigido que el hecho sea tratado como homicidio y no como negligencia médica, mientras el proceso legal continúa en Guatemala.