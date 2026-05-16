Los rostros de los cinco italianos que murieron atrapados en cueva submarina en Maldivas

Según el reporte de las autoridades, las cinco personas partieron desde el yate Duke of York esa mañana. Cuando las horas pasaron y ninguno regresó, la tripulación de la embarcación los reportó como desaparecidos. Para entonces, el clima en la zona, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la capital, Malé, ya era adverso, con una advertencia amarilla activa para embarcaciones de pasajeros y pescadores.