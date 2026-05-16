Los rostros de los cinco italianos que murieron atrapados en cueva submarina en Maldivas

El pasado jueves 13 de mayo, cinco italianos emprendieron una expedición científica de buceo en las cristalinas aguas del atolón Vaavu, en Maldivas, sin imaginar que nunca más volverían a la superficie. Anoche (viernes 15 de mayo) trascendió la noticia de las muertes y el inicio del rescate de los cadáveres. ¿Quiénes son los fallecidos? A continuación los detalles.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia confirmó la muerte de los cinco ciudadanos, calificado por las autoridades maldivas como el peor accidente de buceo registrado en esa pequeña nación del océano Índico. Uno de los cuerpos fue localizado en una cueva a unos 60 metros bajo el agua; se presume que los otros cuatro se encontraban en el mismo lugar.
Cuatro de los buceadores eran parte de un equipo académico de la Universidad de Génova: la profesora de ecología Monica Montefalcone, su hija Giorgia Sommacal, también estudiante de la institución.
Entre las víctimas también están la investigadora Muriel Oddenino y el biólogo marino Federico Gualtieri.
La quinta víctima fue Gianluca Benedetti, gerente de operaciones del yate e instructor de buceo del grupo.
Según el reporte de las autoridades, las cinco personas partieron desde el yate Duke of York esa mañana. Cuando las horas pasaron y ninguno regresó, la tripulación de la embarcación los reportó como desaparecidos. Para entonces, el clima en la zona, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la capital, Malé, ya era adverso, con una advertencia amarilla activa para embarcaciones de pasajeros y pescadores.
El ejército de Maldivas desplegó buceadores con equipo especializado en lo que describió como una operación de búsqueda de muy alto riesgo. Las condiciones del océano complicaron cada minuto de los trabajos de rescate.
Otros 20 ciudadanos italianos que viajaban a bordo del Duke of York resultaron ilesos. Según informó la cancillería italiana, el yate permanecía a la espera de que mejoraran las condiciones meteorológicas antes de poder regresar a Malé, mientras la Embajada de Italia en Colombo, Sri Lanka, les brindaba asistencia.
"Era una de las mejores buceadoras del mundo. Preparada y meticulosa. Jamás habría puesto en riesgo la vida de nuestra hija ni la de nadie más", expresó Carlo Sommacal, esposo de Monica Montefalcone, a medios italianos.
Sommacal reconoció no tener certeza sobre lo ocurrido: "Quizás uno de ellos tuvo algún problema, tal vez con las bombonas de oxígeno, no tengo ni idea", agregó.
Sobre las posibles causas, el instructor de buceo Maurizio Uras apuntó a la toxicidad por oxígeno como un factor que no puede descartarse. "Es un fenómeno que puede ocurrir cuando se bucea a gran profundidad", explicó a la agencia italiana Agi. "Si la mezcla de oxígeno es inadecuada, este puede volverse tóxico a ciertas profundidades."
El experto también señaló el entorno como un peligro en sí mismo: "Las condiciones meteorológicas son también un factor importante, y debemos tener en cuenta que el océano Índico no es el Mediterráneo, el cual es relativamente tranquilo. Hay fuertes corrientes que, imagino, pueden arrastrar de un lado a otro. Un peligro real".
La Universidad de Génova expresó sus "más profundas condolencias" a las familias de las víctimas a través de un comunicado publicado en X. Las causas exactas del accidente aún están pendientes de confirmación oficial.
Aunque los accidentes de buceo y esnórquel son relativamente raros en las Maldivas, los últimos años han sumado algunas víctimas. En diciembre pasado, una buceadora británica con experiencia murió ahogada frente al complejo turístico de Ellaidhoo; su esposo falleció cinco días después tras enfermarse. En 2024, un legislador japonés perdió la vida mientras practicaba esnórquel en el atolón Lhaviyani.