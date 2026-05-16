Aseguran plantación de 20,800 arbustos de hoja de coca en Iriona, Colón

Tegucigalpa, Honduras.-Una plantación de 20,800 arbustos de hoja de coca, fueron localizados y asegurados en la aldea Quebrada del Diablo en el municipio de Iriona, Colón. Mediante acciones de patrullejes de largo alcance, equipos de las Fuerzas Armadas a través de equipos de operaciones especiales de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch y la Policía Militar del Orden Público (PMNOP) en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), realizaron el hallazgo.

Se dio a conocer que el cultivo ilícito estaba en una extensión de cuatro manzanas de tierra donde al hacer el conteo se contabilizaron los 20,800 arbustos, con una altura aproximada de uno a tres metros. El capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas manifestó que en lo que va de 2026, las Fuerzas Armadas han asegurado más de 25 plantaciones con alrededor de 450 mil arbustos de hoja de coca. Además de eso, han destruido ocho instalaciones artesanales conocidas como narcolaboratorios, con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.