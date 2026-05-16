Luis Palma goleó y Lech Poznán se corona campeón de la primera división de Polonia

Poznán, Polonia.- El hondureño Luis Palma es campeón en Polonia y volvió a ser protagonista. Marcó un gol este sábado 16 de mayo en la victoria del Lech Poznań frente al Radomiak Radom de 3-1 por la jornada 33, penúltima fecha de la primera división de Polonia.

Palma apareció al minuto 21 para firmar el 2-1 momentáneo del encuentro con una definición que desató la locura entre los aficionados del Lech Poznan. Y el Bicho dio asistencia en el primer tanto. El Lech Poznan logró el bicampeonato de liga al llegar a 59 puntos en la recta final del campeonato. Todo esto con una jornada para cerrar la campaña.

El atacante hondureño sigue atravesando un gran momento desde su llegada al fútbol polaco y ya suma nueve goles con el Lech Poznan, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del equipo en la lucha por el título. Anotó otros dos por la Conference League. El rendimiento de Luis Palma también ha despertado el interés del conjunto polaco en mantenerlo de forma permanente.