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Camionetas sospechosas y disparos: acribillan a dos jóvenes en Arizona, Atlántida

Dos "camionetas sospechosas" fueron vistas merodeando el sector de Arizona antes de que se desatara la balacera que dejó como saldo dos víctimas

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 12:04
Camionetas sospechosas y disparos: acribillan a dos jóvenes en Arizona, Atlántida

Dos jóvenes fueron asesinados a disparos en Arizona, Atlántida.

 Foto: Archivo EL HERALDO

Atlántida, Honduras.- Dos jóvenes fueron acribillados hasta la muerte la tarde del pasado viernes 15 de mayo, en el sector de Jilamito Nuevo, en el municipio de Arizona, departamento de Atlántida.

Los cadáveres de las víctimas -cuyas identidades no han sido reveladas- quedaron tendidos en la calle tras los múltiples disparos que recibieron a manos de desconocidos. En la escena había rastros de sangre.

Los dos cuerpos quedaron tendidos en la calle del sector de Jilamito Nuevo.

Los dos cuerpos quedaron tendidos en la calle del sector de Jilamito Nuevo.

(Foto: cortesía)

Según información preliminar, vecinos se percataron de la presencia de dos "camionetas sospechosas", tipo Hilux, que circulaban de forma inusual por la zona. Poco después escucharon detonaciones con arma de fuego.

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Trabajadores que transitaban por la zona se llevaron la desagradable sorpresa de encontrar los cuerpos inertes de las dos víctimas. De inmediato, alertaron a las autoridades policiales que se movilizaron a la escena para acordonarla e iniciar con las indagaciones.

Hasta el cierre de esta nota, las identidades de las víctimas no habían sido confirmadas de manera oficial. Versiones preliminares manejadas en la comunidad indican que los fallecidos no serían originarios del sector.

El móvil del crimen y el paradero de los hechores también es desconocido. Sin embargo, se espera que las autoridades esclarezcan el hecho violento que ha conmocionado a los pobladores de Arizona.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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