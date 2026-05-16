Las redes lo delataron: capturan a taxista que asaltaba a pasajeros en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El pasado viernes 15 de mayo, agentes policiales capturaron a un taxista señalado por los delitos de robo con violencia o intimidación agravada en contra de pasajeros que abordaban su unidad en la capital.
Según el reporte de las autoridades, el detenido -cuya identidad no fue revelada- es un joven de 25 años, originario y residente de Tegucigalpa.
La captura del taxista se logró, luego de que ciudadanos compartieran videos en redes sociales, donde se veía el número de registro del vehículo, alertando sobre los robos. También gracias a denuncias recientes de afectados a través de la línea de emergencia 911.
Durante la intervención, los agentes decomisaron como evidencia un vehículo tipo turismo en color blanco y con el número 7052, que habría sido el instrumento de los robos.
De acuerdo con la información emitida a través de la página oficial de la DPI, no era la primera vez que el capturado aparecía en los registros policiales.
Las verificaciones realizadas en la base de datos de la Policía Nacional indican que el joven ya figura por irrespeto y amenazas contra funcionarios policiales, registrados el 8 de enero de 2019.
Tras su detención, el señalado fue puesto a disposición de las autoridades para continuar con el proceso legal correspondiente. Mientras tanto, las autoridades instan a la población a continuar realizando denuncias de actos delictivos al 911.