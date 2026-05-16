Las redes lo delataron: capturan a taxista que asaltaba a pasajeros en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El pasado viernes 15 de mayo, agentes policiales capturaron a un taxista señalado por los delitos de robo con violencia o intimidación agravada en contra de pasajeros que abordaban su unidad en la capital.

Según el reporte de las autoridades, el detenido -cuya identidad no fue revelada- es un joven de 25 años, originario y residente de Tegucigalpa.

La captura del taxista se logró, luego de que ciudadanos compartieran videos en redes sociales, donde se veía el número de registro del vehículo, alertando sobre los robos. También gracias a denuncias recientes de afectados a través de la línea de emergencia 911.