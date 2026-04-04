Capturan a cuatro sospechosos incluidos dos menores, por asalto a taxista VIP en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron capturadas por la Policía Nacional, acusadas de raptar y agredir a un taxista VIP para intentar despojarlo de su vehículo en la colonia El Prado, en Tegucigalpa.

De acuerdo con el informe preliminar, los sospechosos habrían solicitado el servicio de transporte haciéndose pasar por clientes. Durante el trayecto, atacaron al conductor, a quien golpearon y abandonaron en otro sector de la capital con el objetivo de robarle el automotor.

Tras la denuncia y las primeras diligencias investigativas, las autoridades lograron ubicar y detener a los implicados. Dos de ellos son adultos y los otros dos menores de edad, quienes fueron remitidos a instancias correspondientes.