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Capturan a cuatro sospechosos incluidos dos menores, por asalto a taxista VIP en Tegucigalpa

Los detenidos habrían fingido ser clientes para golpear al conductor e intentar robarle el vehículo en la colonia El Prado

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 19:25
Capturan a cuatro sospechosos incluidos dos menores, por asalto a taxista VIP en Tegucigalpa

Los sospechosos fueron remitidos a dependencias policiales tras su captura en distintos puntos de la capital.

 Foto: captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron capturadas por la Policía Nacional, acusadas de raptar y agredir a un taxista VIP para intentar despojarlo de su vehículo en la colonia El Prado, en Tegucigalpa.

De acuerdo con el informe preliminar, los sospechosos habrían solicitado el servicio de transporte haciéndose pasar por clientes. Durante el trayecto, atacaron al conductor, a quien golpearon y abandonaron en otro sector de la capital con el objetivo de robarle el automotor.

Tras la denuncia y las primeras diligencias investigativas, las autoridades lograron ubicar y detener a los implicados. Dos de ellos son adultos y los otros dos menores de edad, quienes fueron remitidos a instancias correspondientes.

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En un hecho relacionado, agentes policiales también reportaron la captura de un hombre en la colonia La Quezada, luego de que mostrara una actitud sospechosa durante un patrullaje.

Al ser requerido, se le encontró evidencia en su poder, por lo que fue trasladado a la jefatura metropolitana conocida como CORE-7.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la participación de cada uno de los detenidos en el caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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