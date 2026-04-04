Nilcia Pérez denunció a su pareja más de dos veces; la mató a cuchilladas

Nilcia Pamela Chávez Pérez, de 37 años, fue asesinada en su vivienda en la colonia Modesto Rodas de Tegucigalpa, pese a haber denunciado en al menos dos ocasiones a su pareja por violencia doméstica. Nuevos detalles del caso revelan que la víctima compartía bebidas alcohólicas con su agresor antes de una discusión que terminó en el crimen.