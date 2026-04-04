Nilcia Pérez denunció a su pareja más de dos veces; la mató a cuchilladas

Nilcia Pamela Chávez Pérez, de 37 años, fue asesinada en su vivienda en la colonia Modesto Rodas de Tegucigalpa, pese a haber denunciado en al menos dos ocasiones a su pareja por violencia doméstica. Nuevos detalles del caso revelan que la víctima compartía bebidas alcohólicas con su agresor antes de una discusión que terminó en el crimen.
El principal sospechoso fue identificado como Alexis Humberto Hernández Rodríguez, de 40 años, quien fue capturado en flagrancia por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y enfrenta cargos por femicidio agravado.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del Viernes Santo, 3 de abril, en el apartamento donde ambos convivían desde hacía aproximadamente dos años.
Según testigos, la pareja se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando se desató una acalorada discusión.
Tras la pelea, el hombre habría atacado a la víctima con un arma blanca tipo cuchillo, provocándole múltiples heridas en distintas partes del cuerpo que le causaron la muerte en el interior de la vivienda.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de escuchar gritos provenientes del apartamento, lo que permitió la rápida movilización de los cuerpos de seguridad.
Horas después de cometido el crimen, Hernández Rodríguez se presentó ante la Policía y facilitó un croquis en el que detallaba la ubicación exacta del inmueble, lo que agilizó la intervención de los agentes.
Posteriormente, fue remitido ante la Fiscalía y trasladado a los juzgados de lo Penal, donde un juez ordenó su envío a la Penitenciaría Nacional por seis días mientras se desarrolla la audiencia inicial.
Durante la inspección en la escena, agentes del Departamento de Delitos Contra la Vida (DDCV) decomisaron el arma homicida y prendas de vestir con manchas oscuras, presuntamente sangre, que serán utilizadas como evidencia en el proceso judicial.
La víctima laboraba en el área de servicios generales del Hospital Escuela, mientras que el imputado se desempeñaba como oficial administrativo.
Testigos indicaron que, durante la relación, la mujer fue víctima de constantes episodios de violencia intrafamiliar, los cuales habían sido denunciados ante las autoridades, sin que se lograra evitar el desenlace fatal.