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Capturan a mujer en Copán acusada de agredir a su pareja tras denuncia al 911

La sospechosa fue arrestada en La Entrada, Nueva Arcadía, luego de que autoridades atendieran una denuncia por presunta violencia doméstica contra su pareja

  • Actualizado: 04 de abril de 2026 a las 16:51
Capturan a mujer en Copán acusada de agredir a su pareja tras denuncia al 911

La detención se realizó en la colonia Miravalle, en La Entrada, Copán, tras una denuncia atendida por el 911.

 Foto: cortesía Policía Nacional

Copán, Honduras.- Una mujer de 36 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional tras ser señalada por presunta violencia doméstica en perjuicio de su pareja, en el departamento de Copán.

La detención ocurrió en la colonia Miravalle, en La Entrada, municipio de Nueva Arcadía, luego de que el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibiera una alerta sobre un posible caso de agresión dentro de una vivienda.

En respuesta, elementos de la Unidad Metropolitana de Policía número 24 se desplazaron al lugar para verificar la situación.

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Al llegar, confirmaron el reporte y procedieron a requerir a la sospechosa.

De acuerdo con el informe preliminar, la mujer habría agredido a su cónyuge en el ámbito familiar, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

Según lo establecido en el Código Penal hondureño, los delitos relacionados con violencia física o psicológica pueden ser sancionados con penas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso y otras circunstancias.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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