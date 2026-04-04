Capturan a mujer en Copán acusada de agredir a su pareja tras denuncia al 911

Copán, Honduras.- Una mujer de 36 años fue detenida por agentes de la Policía Nacional tras ser señalada por presunta violencia doméstica en perjuicio de su pareja, en el departamento de Copán.

La detención ocurrió en la colonia Miravalle, en La Entrada, municipio de Nueva Arcadía, luego de que el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibiera una alerta sobre un posible caso de agresión dentro de una vivienda.

En respuesta, elementos de la Unidad Metropolitana de Policía número 24 se desplazaron al lugar para verificar la situación.