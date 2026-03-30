Capturan a "El Abuelo", taxista VIP acusado de extorsión en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- Un taxista VIP fue capturado por las autoridades policiales este lunes -30 de marzo- en la aldea El Carmen, en San Pedro Sula, tras ser acusado de exigir más de 150 mil lempiras mediante amenazas a sus víctimas.

El detenido, conocido con el alias de “El Abuelo”, de 48 años, fue arrestado como parte de una operación antiextorsión ejecutada en respuesta a múltiples denuncias de ciudadanos afectados por intimidaciones y cobros ilegales.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso es miembro activo de la Pandilla 18 desde hace aproximadamente tres años, estructura desde la cual presuntamente realizaba sus actividades delictivas.