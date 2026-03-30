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Capturan a "El Abuelo", taxista VIP acusado de extorsión en San Pedro Sula

Se informó que el detenido también estaría vinculado al traslado de dinero hacia privados de libertad recluidos en el centro penitenciario conocido como “El Pozo”

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 09:44
Capturan a El Abuelo, taxista VIP acusado de extorsión en San Pedro Sula

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso es miembro activo de la Pandilla 18 desde hace aproximadamente tres años, estructura desde la cual presuntamente realizaba sus actividades delictivas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un taxista VIP fue capturado por las autoridades policiales este lunes -30 de marzo- en la aldea El Carmen, en San Pedro Sula, tras ser acusado de exigir más de 150 mil lempiras mediante amenazas a sus víctimas.

El detenido, conocido con el alias de “El Abuelo”, de 48 años, fue arrestado como parte de una operación antiextorsión ejecutada en respuesta a múltiples denuncias de ciudadanos afectados por intimidaciones y cobros ilegales.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso es miembro activo de la Pandilla 18 desde hace aproximadamente tres años, estructura desde la cual presuntamente realizaba sus actividades delictivas.

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Las autoridades detallaron que el individuo aprovechaba su trabajo como conductor para identificar y perfilar a posibles víctimas, recopilando información clave sobre sus actividades económicas y datos personales.

Una vez obtenida esta información, procedía a realizar llamadas telefónicas en las que amenazaba de muerte a las personas, asegurando pertenecer a una organización criminal y exigiendo pagos elevados a cambio de no atentar contra sus vidas.

Asimismo, se informó que el detenido también estaría vinculado al traslado de dinero hacia privados de libertad recluidos en el centro penitenciario conocido como “El Pozo”.

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Durante el operativo, los agentes decomisaron dinero en efectivo, un teléfono celular utilizado para las amenazas y el vehículo que el sospechoso empleaba en su labor diaria y en las actividades ilícitas.

El imputado fue remitido a la Fiscalía correspondiente, donde enfrentará cargos por el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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