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Un menor de edad entre los heridos tras balacera en Campamento

Una discusión que habría iniciado bajo los efectos del alcohol terminó en tragedia en una comunidad de Olancho, dejando una persona muerta y dos más gravemente heridas, entre ellas un menor de edad

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 09:18
Un menor de edad entre los heridos tras balacera en Campamento

Las personas heridas fueron trasladados a un centro asistencial, donde hasta ahora no se reporta su estado de salud.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona muerta y dos heridas dejaron un hecho violento registrado en la aldea El Nance, municipio de Campamento , en el departamento de Olancho.

La víctima mortal fue identificada como Marvin David Lazo Gonzáles , de 38 años, originario de la comunidad de Los Cortes, en la misma jurisdicción.

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En el incidente también resultaron heridas dos personas: Leyvi Oquelí Gonzáles , de 28 años, quien sufrió una herida de bala en la pierna izquierda, y Cristian Mejía Hernández, de 16 años, que presentó una lesión por proyecto de arma de fuego en sus genitales.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se habría originado tras una discusión entre varias personas, presuntamente bajo los efectos del alcohol, que derivó en un ataque armado.

El presunto responsable se dio a la fuga tras cometer el hecho, mientras que las autoridades no han brindado mayores detalles sobre su paradero.

Equipos de investigación se desplazaron a la zona para recabar indicios y esclarecer lo ocurrido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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