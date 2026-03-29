Hallaron su cuerpo flotando: Elías Flores, el niño que murió ahogado en Tela

Cientos de hondureños desde ya se desplazan a las diferentes playas de Honduras por el feriado de la Semana Santa. No obstante, quienes llevan niños deben tener mucha precaución. Este es el caso de Elías Flores, de 13 años.
Como Elías Antonio Flores Dubón fue identificado el menor de 13 años que murió ahogado en las playas de Tela, una de las más visitadas en esta temporada.
¿Cómo sucedieron los hechos? A continuación, lo que se sabe de la tragedia que enluta a la familia Flores Dubón.
Desde el pasado sábado, la familia se percató de que el menor había desaparecido, por lo que iniciaron la búsqueda en horas de la tarde.
Tras el reporte, el Cuerpo de Bomberos recibió la alerta e inició la búsqueda, hallando el cuerpo hasta este domingo 29 de marzo, horas después de que desapareciera.
El Cuerpo de Bomberos de Tela, bajo el mando del capitán Ángel Euceda, atendió el reporte de un cuerpo flotando en la barra del barrio Lempira.
Al llegar al lugar, se confirmó el fallecimiento por sumersión del menor Elías Antonio Flores Dubón, de 13 años.
Según el informe, el menor estaba bajo el cuidado de José Rony Robles Portillo, de 36 años, originario de La Florida, Copán, quien se encontraba como responsable del niño al momento del incidente.
El niño era originario de La Florida, Copán. Con este caso, ya suman tres muertes por sumersión a inicios de la Semana Santa.
La Semana Santa apenas comienza y hasta ahora se reportan tres personas muertas por sumersión.